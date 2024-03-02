Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зауважила 24 Каналу, що треба ще трохи зачекати. А тоді ми зможемо "зібрати букет".
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У Криму може розпочатися гарячий сезон "бавовни"
"Усе логічно – весна, сезон, "бавовна" квітне. Але ми тільки розпочали "формувати грядки", тому треба зачекати. Зможемо зібрати відповідний "букет", – заінтригувала начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.
За її словами, щодо цього обов'язково буде офіційне повідомлення. Навіть серед зими ми могли влучати та підкидати ворогу "квіточки бавовни", а навесні гріх не скористатися можливостями.
Що відомо про "бавовну" на півострові
- 1 березня в окупованому Криму було дуже неспокійно. Мешканці великих міст повідомляли, що чули гучні звуки. Зокрема, мовиться про Сімферополь, Севастополь та Євпаторію.
- Окупанти заявили про роботу протиповітряної оборони в багатьох регіонах півострова: у Севастополі, Сімферополі, в районі Євпаторії та в Сакському районі. Ба більше, за словами росіян, їм начебто вдалося збити 10 ракет, що летіли на півострів.
- ЗМІ писали про принаймні один приліт у Криму – по військовій базі у Гвардійському. Також зазначали про влучання в Севастополі та в Сакському районі.
- Водночас про ймовірний приліт по військовій базі ворога у Гвардійському писали й партизани "Атеш". Вони зазначили, що 23 лютого провели розвідку на цьому військовому об'єкті та виявили там стоянку техніки. Повідомлялося про КамАЗи, артилерійські тягачі та установки "Мста-Б", які окупанти мали перекинути на Херсонський напрямок.
- Російські пропагандисти писали буцімто ЗСУ намагалися завдати удару по Кримському мосту ракетами Storm Shadow та ADM-160 MALD. Крім того, вони визнали, що частина уламків "випадково" впала на злітно-посадкову смугу аеродрому Бельбек.