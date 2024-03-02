Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зауважила 24 Каналу, що треба ще трохи зачекати. А тоді ми зможемо "зібрати букет".

Цікаво Дім, який окупували першим․ Історії кримчанок, життя яких назавжди змінилось 10 років тому

У Криму може розпочатися гарячий сезон "бавовни"

"Усе логічно – весна, сезон, "бавовна" квітне. Але ми тільки розпочали "формувати грядки", тому треба зачекати. Зможемо зібрати відповідний "букет", – заінтригувала начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

За її словами, щодо цього обов'язково буде офіційне повідомлення. Навіть серед зими ми могли влучати та підкидати ворогу "квіточки бавовни", а навесні гріх не скористатися можливостями.

Що відомо про "бавовну" на півострові