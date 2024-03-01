Звісно, за повідомленнями пропагандистських ЗМІ, в "українців нічого не вийшло", бо російська "Пе-ве-о" як завжди все позбивала.

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Уламки ракет "випадково" впали на Бельбек

Так, їхні медіа пишуть, що ЗСУ намагалися завдати по Кримському мосту комбінованого удару крилатими ракетами — британськими Storm Shadow та американськими ракетами-приманками ADM-160 MALD.

Однак "славна" "пе-ве-о" збила щонайменше 12 ракет. Також окупанти переконують, що минулося без жертв та руйнувань.

Щоправда, визнали пропагандисти, незначна кількість уламків "випадково" впала на злітно-посадкову смугу аеродрому Бельбек.

Над Кримським мостом тим часом випущено димову завісу, рух тимчасово перекрито.

Потужна "бавовна" у Криму

Нагадаємо, що сьогодні близько 14:37 окупанти повідомили про ракетну небезпеку для Криму. Вибухало у Севастополі, Сімферополі, в районі Євпаторії та в Сакському районі. Поки пропагандисти розповідали про ефективне збиття ворожих ракет, у телеграм-каналах припустили, що міг статися приліт по військовій базі у Гвардійському. Пізніше стало відомо, що у селищі, а також у Севастополі зникла електрика.

"Багатостраждальний" Бельбек

Варто зазначити, що вчора партизани з руху "Атеш" провели розвідку на аеродромі Бельбек. Там вони виявили дві ворожі РЛС, завдання яких полягає у тому, щоб заздалегідь повідомляти засобам ППО про наближення ракет чи безпілотників. Однак, як бачимо, ці РЛС не завжди добре справляються зі своєю роботою.

Так, наприкінці січня аеродром Бельбек вже перебував під атакою української тактичної авіації. Самі окупанти говорили, що внаслідок того удару вони втратили щонайменше 3 літаки.