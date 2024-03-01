Водночас місцеві масово повідомляють про вибухи у регіоні. Зазначається, що гучні звуки чули жителі таких великих міст, як Сімферополь, Севастополь і Євпаторія. Ймовірно, все ж були прильоти по об'єктах окупантів.

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Атака на Крим

Вдень 1 березня близько 14:37 росіяни повідомили про загрозу ракетної атаки на Крим. Окупанти заявляють про роботу ППО у багатьох регіонах півострова – зокрема, у Севастополі, Сімферополі, в районі Євпаторії і в Сакському районі.

За словами пропагандистів, Крим атакують ракетами Storm Shadow – окупанти вже класично звітують про "успішну роботу" ППО. За їх словами, нібито вдалося збити вже 10 ракет, що летіли на півострів.

Водночас ЗМІ пишуть, що принаймні один приліт був – по військовій базі у Гвардійському. Окрім цього, зазначається й про влучання в Севастополі та в Сакському районі.

Над військовою базою у Гвардійську фіксують дим / фото Кримський вітер

Гауляйтер Севастополя ж вже класично повідомляє, що все гаразд і ніяких влучань не було. Однак щодо цього є великі сумніви – наразі лишається очікувати на деталі атаки від Збройних Сил.

Дим у районі внутрішнього рейду, Севастопольської та Південної бухт – це військові використовують табельні засоби маскування.Оперативні міські служби не фіксують жодних пошкоджень інфраструктури у Севастополі,

– пише Развожаєв.

Російські моніторингові пабліки зазначають, що настільки масштабної атаки на Крим, як сьогодні, не було вже давно.

Що відомо про ймовірні влучання

В той самий час про ймовірний приліт по базі у Гвардійську пише й партизанський рух "Атеш". Як зазначають агенти, вони дуже сильно сподіваються на результат – 23 лютого вони провели розвідку на цьому військовому об'єкті й виявили там стоянку техніки.

В "Атеш" повідомляли, що там розміщені в основному КАМАЗи, артилерійські тягачі та установки "Мста-Б". Росіяни використовували це для перекидання особового складу та самих артилерійських установок на Херсонський напрямок.

Окрім цього, партизани пишуть, що у Севастополі кудись йде дуже багато автомобілів швидкої, а також у місті фіксують проблеми з мобільним зв'язком.