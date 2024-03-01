Інформацію щодо руху карет швидкої допомоги у Севастополі повідомили партизани руху "Атеш". Ймовірно, причиною став "приліт"
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Партизани повідомляють про влучання
Місцеві телеграм-канали повідомляють про щонайменше одне влучання. За попередньою інформацією, приліт був по військовій базі у Гвардійському.
Швидкі в Севастополі кудись їдуть. Точно немає прильотів?
– мовиться у повідомленні руху "Атеш".
Станом на зараз рух карет швидкої допомоги у місті не припиняється. Водночас у Севастополі фіксують перебої у роботі мобільного інтернету.