Конечно, по сообщениям пропагандистских СМИ, у “украинцев ничего не получилось”, потому что российская “пе-ве-о” как всегда все посбивала.

Смотрите также Часть Крыма без света: возможно, был прилет по военной базе возле Симферополя

Обломки ракет "случайно" упали на Бельбек

Так, их медиа пишут, что ВСУ пытались нанести по Крымскому мосту комбинированный удар крылатыми ракетами – британскими Storm Shadow и американскими ракетами-приманками ADM-160 MALD.

Однако "славная" "пе-ве-о" сбила не менее 12 ракет. Также оккупанты убеждают, что обошлось без жертв и разрушений.

Правда, признали пропагандисты, незначительное количество обломков "случайно" упало на взлетно-посадочную полосу аэродрома Бельбек.

Над Крымским мостом тем временем выпущена дымовая завеса, движение временно перекрыто.

Мощный "хлопок" в Крыму

Напомним, что сегодня около 14:37 оккупанты сообщили о ракетной опасности для Крыма. Взрывалось в Севастополе, Симферополе, в районе Евпатории и в Сакском районе. Пока пропагандисты рассказывали об эффективном сбивании вражеских ракет, в телеграм-каналах предположили, что мог произойти прилет по военной базе в Гвардейском. Позже стало известно, что в поселке, а также в Севастополе исчезло электричество.

"Многострадальный" Бельбек

Стоит отметить, что вчера партизаны из движения "Атеш" провели разведку на аэродроме Бельбек. Там они обнаружили две вражеские РЛС, задача которых заключается в том, чтобы заранее сообщать средствам ПВО о приближении ракет или беспилотников. Однако, как видим, эти РЛС не всегда хорошо справляются со своей работой.

Так, в конце января аэродром Бельбек уже находился под атакой украинской тактической авиации. Сами оккупанты говорили, что в результате того удара они потеряли по меньшей мере 3 самолета.