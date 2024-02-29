Пока глава Кремля угрожал миру ядерным оружием, партизаны делились с Силами обороны "интересной информацией".

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Прячут аэродром под "панцирем"

Так, системы ПВО, а именно "Панцирь С-1" "Атеш" обнаружил на Чкаловском аэродроме, что расположен в городе Щелково Московской области.

Партизаны отмечают, что этот аэродром является главным аэродромом 1-го класса ВВС России, на котором дислоцировано командование 8-й авиационной дивизии особого назначения.

Именно поэтому он очень тщательно охраняется. Вокруг много патрулей и постов. "Атеш" изучил все маршруты и порядок смены дежурства, и поделился соответствующей информацией с "компетентными органами".

"Атеш" побывали на Чкаловском аэродроме / Фото "Атеш"

Враг на глазу у наших партизан: видео "Атеш"

Два "глаза" над Бельбеком

Также агенты "Атэш" провели разведку аэродрома Бельбек. Там они обнаружили два радиолокационных комплекса 5Н87.

Они следят за воздушным пространством над аэродромом и передают всю информацию средствам ПВО.

Кроме этого, также было обнаружено ремонтную базу и место стоянки военной техники. Эти данные также пошли на стол к Силам обороны.

РЛС оккупантов в Севастополе / Фото "Атеш"

По Бельбеку недавно "прилетало"