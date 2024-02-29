Пока глава Кремля угрожал миру ядерным оружием, партизаны делились с Силами обороны "интересной информацией".
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Прячут аэродром под "панцирем"
Так, системы ПВО, а именно "Панцирь С-1" "Атеш" обнаружил на Чкаловском аэродроме, что расположен в городе Щелково Московской области.
Партизаны отмечают, что этот аэродром является главным аэродромом 1-го класса ВВС России, на котором дислоцировано командование 8-й авиационной дивизии особого назначения.
Именно поэтому он очень тщательно охраняется. Вокруг много патрулей и постов. "Атеш" изучил все маршруты и порядок смены дежурства, и поделился соответствующей информацией с "компетентными органами".
"Атеш" побывали на Чкаловском аэродроме / Фото "Атеш"
Враг на глазу у наших партизан: видео "Атеш"
Два "глаза" над Бельбеком
Также агенты "Атэш" провели разведку аэродрома Бельбек. Там они обнаружили два радиолокационных комплекса 5Н87.
Они следят за воздушным пространством над аэродромом и передают всю информацию средствам ПВО.
Кроме этого, также было обнаружено ремонтную базу и место стоянки военной техники. Эти данные также пошли на стол к Силам обороны.
РЛС оккупантов в Севастополе / Фото "Атеш"
По Бельбеку недавно "прилетало"
- 31 января днем в Крыму сразу в нескольких местах раздавались взрывы. В частности, громко было и в районе Севастополя.
- Командующий Воздушными силами Николай Олещук заинтриговал заявлением и кадрами. На фотографиях – столбы дыма, которые поднимаются над аэродромом Бельбек в районе Севастополя. Кроме того, командующий напомнил, что в Украине есть 204-я Севастопольская бригада тактической авиации, а ее штатное место базирования – аэродром Бельбек. Олещук заверил, что наши авиаторы обязательно вернутся на родной аэродром.
- Сами россияне признали, что во время этой атаки было уничтожено по меньшей мере три их самолета вместе с личным составом.