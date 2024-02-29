Пока глава Кремля угрожал миру ядерным оружием, партизаны делились с Силами обороны "интересной информацией".

Смотрите также В Сочи "Панцирь" решил отдохнуть: ЗРК перевернулся прямо посреди трассы

Прячут аэродром под "панцирем"

Так, системы ПВО, а именно "Панцирь С-1" "Атеш" обнаружил на Чкаловском аэродроме, что расположен в городе Щелково Московской области.

Партизаны отмечают, что этот аэродром является главным аэродромом 1-го класса ВВС России, на котором дислоцировано командование 8-й авиационной дивизии особого назначения.

Именно поэтому он очень тщательно охраняется. Вокруг много патрулей и постов. "Атеш" изучил все маршруты и порядок смены дежурства, и поделился соответствующей информацией с "компетентными органами".

ппо

"Атеш" побывали на Чкаловском аэродроме / Фото "Атеш"

Враг на глазу у наших партизан: видео "Атеш"

Два "глаза" над Бельбеком

Также агенты "Атэш" провели разведку аэродрома Бельбек. Там они обнаружили два радиолокационных комплекса 5Н87.

Они следят за воздушным пространством над аэродромом и передают всю информацию средствам ПВО.

Кроме этого, также было обнаружено ремонтную базу и место стоянки военной техники. Эти данные также пошли на стол к Силам обороны.

РЛС оккупантов в Севастополе / Фото "Атеш"

По Бельбеку недавно "прилетало"

  • 31 января днем в Крыму сразу в нескольких местах раздавались взрывы. В частности, громко было и в районе Севастополя.
  • Командующий Воздушными силами Николай Олещук заинтриговал заявлением и кадрами. На фотографиях – столбы дыма, которые поднимаются над аэродромом Бельбек в районе Севастополя. Кроме того, командующий напомнил, что в Украине есть 204-я Севастопольская бригада тактической авиации, а ее штатное место базирования – аэродром Бельбек. Олещук заверил, что наши авиаторы обязательно вернутся на родной аэродром.
  • Сами россияне признали, что во время этой атаки было уничтожено по меньшей мере три их самолета вместе с личным составом.