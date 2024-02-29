Владимир Путин высказался о возможной отправке войск союзников в Украину, о которой на днях заговорили на Западе. Он снова угрожал, передает 24 Канал.

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"Последствия будут трагическими"

Путин отреагировал на разговоры о возможной отправке военных НАТО в Украину. По его словам, последствия "для возможных интервентов будут трагическими".

Они должны понимать, что у нас тоже есть оружие, которое способно поражать цели на их территории,

– угрожает Путин.

Российский президент снова заговорил о том, что именно союзники "пугают весь мир", хотя на самом деле все понимают, что единственная угроза – это Россия. Также он снова прибегнул к угрозам ядерной войной.

По словам Путина, Запад "забыл", что такое война, ведь Россия прошла такие "испытания" уже в этом столетии. Однако он забыл вспомнить, что в этих войнах Россия сама была инициатором и агрессором.

Путин высказался о США