Владимир Путин высказался о возможной отправке войск союзников в Украину, о которой на днях заговорили на Западе. Он снова угрожал, передает 24 Канал.
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"Последствия будут трагическими"
Путин отреагировал на разговоры о возможной отправке военных НАТО в Украину. По его словам, последствия "для возможных интервентов будут трагическими".
Они должны понимать, что у нас тоже есть оружие, которое способно поражать цели на их территории,
– угрожает Путин.
Российский президент снова заговорил о том, что именно союзники "пугают весь мир", хотя на самом деле все понимают, что единственная угроза – это Россия. Также он снова прибегнул к угрозам ядерной войной.
По словам Путина, Запад "забыл", что такое война, ведь Россия прошла такие "испытания" уже в этом столетии. Однако он забыл вспомнить, что в этих войнах Россия сама была инициатором и агрессором.
Путин высказался о США
- Глава Кремля заверил, что Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности. В то же время он обвинил американцев, что они притворяются в том, что хотят переговоров, а на самом деле хотят нанести "стратегическое поражение" Москве.
- Путин заявил, что, мол, правящие круги США принимают против России "открыто враждебные действия". В качестве примера, россиянин начал приводить якобы безосновательные обвинения американцев в том, что Россия намерена разместить ядерное оружие в космосе.
- Путин назвал это "вбросом" и "хитростью", к которым США прибегают якобы для того, чтобы втянуть Москву в переговоры, выгодные исключительно им самим.