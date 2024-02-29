Владимир Путин отметил, что российская армия "приобрела колоссальный боевой опыт". По его словам, "прошли закалку" командиры, которые "берегут людей" и "грамотно выполняют задачи".

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"Армия и флот увеличивают мощности"

Выступление Путина, как и всегда, далеко от реальности. Он рассказал, что россияне используют новую технику и во всех звеньях получили желанный прогресс.

Путин отметил, что Россия видит, где и какие есть проблемы и непрерывно ведет работу по увеличению мощностей армии и флота. Однако мы прекрасно знаем, что российский флот упорно продолжает трансформироваться в подводный, а потери россиян давно пересекли отметку 400 тысяч.

Путин буквально через несколько минут после того, как стало известно об уничтожении уже третьего Су-34 за сутки 29 февраля отметил, что российское войско владеет инициативой.

На целом ряде направлений они уверенно наступают и освобождают новые территории,

– грезит Путин.

Не обошлось и без традиционных тезисов российской пропаганды. В частности, он снова начал говорить, что не Россия развязала войну на Донбассе, но она сделает все возможное, чтобы ее закончить и "искоренить нацизм".

Уже традиционно он вспомнил и о том, что стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности. Ядерный шантаж – один из любимых методов российского президента.

Кроме этого, он, конечно же, отметил успехи вооруженной промышленности. По его словам, все, что планировали с 2018 года, удалось осуществить.

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