Это, как и в прошлый раз, были российские истребители-бомбардировщики Су-34. Очевидно оккупанты не побоялись отправить свои самолеты после прошлого неудачного полета Су-34.

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Военные уничтожили еще два Су-34 оккупантов

Командующий Воздушных сил Николай Олещук рассказал, что, похоже, после предыдущих неудач с авиацией до оккупантов никак не доходит, и никаких выводов российские пилоты не делают.

Сегодня около 9:00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях уничтожено еще два Су-34 оккупантов!

– написал Олещук.



Военные уничтожили еще два Су-34 россиян / Инфографика Воздушных сил

Об уничтожении российских самолетов высказался и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что после успешной боевой работы по вражескому самолету ночью 29 февраля, уничтожены еще два российских самолета.

"Спасибо за боевую работу!", – написал он.

Стоит отметить, что таким образом наши защитники за последние 12 дней уже 13 российских самолетов. Это повлечет серьезные проблемы для оккупантов на фронте.

В этот день россияне потеряли еще один Су-34