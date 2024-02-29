Это, как и в прошлый раз, были российские истребители-бомбардировщики Су-34. Очевидно оккупанты не побоялись отправить свои самолеты после прошлого неудачного полета Су-34.
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Военные уничтожили еще два Су-34 оккупантов
Командующий Воздушных сил Николай Олещук рассказал, что, похоже, после предыдущих неудач с авиацией до оккупантов никак не доходит, и никаких выводов российские пилоты не делают.
Сегодня около 9:00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях уничтожено еще два Су-34 оккупантов!
– написал Олещук.
Военные уничтожили еще два Су-34 россиян / Инфографика Воздушных сил
Об уничтожении российских самолетов высказался и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что после успешной боевой работы по вражескому самолету ночью 29 февраля, уничтожены еще два российских самолета.
"Спасибо за боевую работу!", – написал он.
Стоит отметить, что таким образом наши защитники за последние 12 дней уже 13 российских самолетов. Это повлечет серьезные проблемы для оккупантов на фронте.
В этот день россияне потеряли еще один Су-34
- Командующий Воздушных сил Николай Олещук утром 29 февраля сообщил, что наши защитники уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Вражеское воздушное судно уничтожили на Восточном направлении.
- Генерал написал, что победа на земле – кусается в небе. Таким образом он намекнул на проблемы на фронте у оккупантов.
- Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что нашим защитникам удается сбивать вражеские самолеты на дальних расстояниях. В то же время враг должен рисковать и подлетать ближе, чтобы управляемая авиационная бомба полетела дальше, хотя часто эти риски не оправдывают себя.
- До этого наши защитники ликвидировали два Су-34 оккупантов 27 февраля. Эти самолеты были также уничтожены на Восточном направлении.
- Стоит отметить, что таким образом российские захватчики с 17 февраля по 29 февраля потеряли 10 самолетов Су-34. Кроме того, нашим защитникам удалось уничтожать Су-35, Су-35С и самолет ДРЛС А-50 над Азовским морем.