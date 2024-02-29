Об этом сообщил Юрий Игнат в эфире телемарафона эфире телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, сейчас на Авдеевском направлении враг направил немало средств поражения, в частности сотни управляемых авиационных бомб.

Смотрите также Россияне почти не используют тактическую авиацию: Гуменюк рассказала о ситуации на Юге

"Враг нарастил авиационное присутствие на Восточном направлении. Соответственно, было реагирование высшего военного руководства", – отметил Юрий Игнат.

Уничтожаем российские СУ-34

Воздушным Силам ВСУ, по словам представителя, удается сбивать вражеские самолеты на дальних расстояниях.

Сбиваются они довольно таки далеко. Не будем говорить точное расстояние, но далековато. То есть российские пилоты уже не так наглеют, уже не так подлетают близко,

- отметил Юрий Игнат.

Спикер объяснил, что российской пилоты вынуждены подлетать ближе, чтобы управляемая авиационная бомба полетела дальше. И часто эти риски не оправдывают себя.

"Бомба же не имеет своего двигателя. Она летит, фактически снижается, теряя скорость. Поэтому российским пилотам, чтобы бить дальше этими бомбами, надо рисковать. Рискуя, попадают в такие вот истории, как сегодняшняя", - добавил он.

К тому же Игнат отметил, у Украины появляется больше средств, чтобы доставать врага на дальних подступах.

Российская авиация теряет самолеты: актуально