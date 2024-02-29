Про це повідомив Юрій Ігнат надав в етері телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, наразі на Авдіївському напрямку ворог спрямував чимало засобів ураження, зокрема сотні керованих авіаційних бомб.

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"Ворог наростив авіаційну присутність на Східному напрямку. Відповідно, було реагування вищого військового керівництва", – зазначив Юрій Ігнат.

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Повітряним Силам ЗСУ, за словами речника, вдається збивати ворожі літаки на далеких відстанях.

Збиваються вони доволі таки далеко. Не будемо казати точну відстань, але далеченько. Тобто російські пілоти уже не так нахабніють, уже не так підлітають близько,

— наголосив Юрій Ігнат.

Речник пояснив, що російській пілоти вимушені підлітати ближче, щоб керована авіаційна бомба полетіла далі. І часто ці ризики не виправдовують себе.

"Бомба ж не має свого двигуна. Вона летить, фактично знижується, втрачаючи швидкість. Тому російським пілотам, щоб бити далі цими бомбами, треба ризикувати. Ризикуючи, потрапляють у такі от історії, як сьогоднішня", — додав він.

До того ж Ігнат зазначив, в України з'являється більше засобів, щоб діставати ворога на дальніх підступах.

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