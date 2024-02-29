Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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За минулу добу, 28 лютого, противник використав понад 80 безпілотників розвідувального типу в замін на збитий літак А-50.

За минулу добу дещо зменшилась кількість використання FPV-дронів. Якщо раніше ворог намагався тримати інтенсивність на позначці 70 – 80 одиниць, наша вдала робота по приглушенню летальних об'єктів призвела до того, що у ворога сьогодні інтенсивність 40 – 50 одиниць,

– сказала Гуменюк.

Кількість атак зменшилась

За її словами, наразі маємо високий показник протидії – до 70% ворожих цілей вдається нейтралізувати. Речниця додала, що минулої доби зафіксували спробу пуску одного баражуючого снаряду.

"Але побачивши, що на східному напрямку зникають їхні літаки, ворог відмовився від ідеї застосування тактичної авіації на цьому напрямку. Навіть збір інформації ворог намагається проводити за допомогою БПЛА, віддаючи їм перевагу", – повідомила Наталя Гуменюк.

При цьому Гуменюк зазначила, що ворог повністю від застосування авіації не відмовився, зокрема були спроби застосувати стратегічну авіацію в акваторії Чорного моря, але "щось пішло не так і атаку відмінили".

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