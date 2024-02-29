Про це ефірі телеканалу "Еспресо" повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентр Сил оборони Півдня України. Зазначимо, що літак А-50У збили ще 23 лютого.

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Росіяни виведуть новий літак

На тлі збиття літака ДРЛВ А-50У росіяни збільшили застосування безпілотників у розвідці. Однак, як зазначила Наталія Гуменюк, росіяни розуміють, що це не абсолютна заміна ліквідованому борту.

Вони посилили безпілотну розвідувальну діяльність, але це не абсолютна заміна, не повноцінна альтернатива тим очам, якими був для них А-50, тому вони намагаються зараз в нашій зоні відповідальності, до прикладу запустити понад 110 дронів на добу,

– зазначила речниця.

Збройні Сили відпрацьовують по тих дронах, які потрапляють в зону ураження. Так, за минулу добу вдалося знищити БпЛА ZALA і два SuperCam.

Наталія Гуменюк зазначила, що росіяни вже готують заміну збитому А-50.

Збиття А-50