Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що вже 3 доби немає літака А-50, який до цього літав щодня. Про це він сказав 27 лютого в етері телемарафону, передає 24 Канал.
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Чи замінять А-50 безпілотники
Речник ПС ЗСУ заявив, що А-50 раніше літав у супроводі Іл-22.
Він (А-50 – 24 Канал) кожний день літав, фактично у супроводі Іл-22. Зараз вже третю добу не спостерігається,
– зауважив спікер.
Ігнат наголосив, що ці літаки не замінять безпілотники, бо у них зовсім інші функції та завдання оперативно-тактичного рівня. Наприклад: проведення розвідки з повітря, надання противнику інформації в режимі реального часу тощо. Кожен БпЛА має своє призначення.
А-50 – це літак, який здійснює радіолокаційну розвідку території України доти, доки він може дотягнутися своїм радаром. Це Іл-76 з радаром зверху, який, власне проводить цю розвідку. Тобто сканує територію на глибину до 600 кілометрів,
– пояснив він.
Цьому літаку потрібно високо заходити у повітря, щоб його радар діставав на таку відстань. Як зазначив Ігнат, вже після збиття першого А-50 Сили оборони відтіснили другий такий літак подалі. А тепер А-50 був витіснений ще далі. Це зменшує можливості його радара далеко дивитися й надавати загарбникам вкрай цінну інформацію щодо повітряної обстановки в Україні та про використання наших засобів ППО.
Інші заяви Ігната про А-50
- Нагадаємо, що Сили оборони збили другий літак А-50. Це сталося 23 лютого над акваторією Азовського моря.
- Весь екіпаж цього літака загинув. Як пояснив Ігнат, спроможності російської авіації меншають із тим, що знищується спецтехніка та льотний склад.
- Нещодавно у коментарі 24 Каналу речник ПС ЗСУ пояснив, що ворожий А-50 здатний виявляти літаки, гелікоптери та інші повітряні цілі в Україні. А ще цей російський літак може фіксувати радіолокаційні випромінювання наших станцій.
- Раніше Юрій Ігнат нагадав, що один з А-50 зазнав пошкоджень у Білорусі. За його словами, у росіян на озброєнні є небагато такої спецтехніки.