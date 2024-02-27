Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Водночас він додав, що Росія має змогу будувати нові винищувачі, передає 24 Канал.

До теми Збиття ворожого А-50: у Повітряних силах розповіли, скільки таких літаків залишилося у ворога

Як змінилася ситуація після знищення кількох російських літаків

Після того, як українські захисники приземлили 7 російських винищувачів за тиждень та літак-розвідник А-50, окупанти замислилися над використанням деякої авіації. Зокрема, протягом кількох днів Росія не підіймає в небо А-50.

Знизилась інтенсивність використання літаків А-50. Це не те що знизилося, кілька днів їх просто немає. Не прийняли вони такого рішення, чи відправляти ще і ще літаки. Як кажуть, у них доволі небагато такої спеціальної техніки є на озброєнні… Один, ви знаєте, був пошкоджений в Білорусі. Не знаю, які там відновлення, може, взяли, зняли й з іншого запчастини поставили шляхом донорства, це така поширена практика в усьому світі. Ну і ті два знищені – це ворог уже замислився чи варто ризикувати далі, використовуючи літаки дальнього радіолокаційного виявлення,

– повідомив Ігнат.

Ігнат пояснив, що літаки А-50 хоча й далекого радіолокаційного виявлення, але підлетіти ближче їм теж потрібно, щоб заглянути трохи далі на територію нашої держави й провести розвідку.

"Ворог робить певні висновки, розуміє, що може бути знищений", – наголосив Ігнат.

Що стосується тактичної авіації, то протягом минулого тижня Повітряні сили збили 7 літаків, серед яких 5 винищувачів-бомбардувальників Су-34 та 2 винищувачі Су-35. Втрачаючи такі літаки, як зауважив Ігнат, ворог також робить висновки, чи варто далі ризикувати.

У них було завдання – знести Авдіївку з лиця землі, взяти й закидати її керованими авіабомбами. Тому тактична авіація працювала багато і часто. Відповідно понесли вони втрати й на цьому напрямку в тому числі. Чим більше будуть літати, тим більше доведеться ризикувати. Чим далі хочеться кинути бомбу, тим ближче треба підлітати до лінії бойового зіткнення. І відповідно – потрапляти в зону ураження наших захисників,

– заявив речник Повітряних сил.

Водночас Ігнат наголосив, що Росія й надалі має змогу виготовляти деякі літаки. Мовиться, до прикладу, про Су-30 і Су-34.

ЗСУ приземлили ще один Су-34

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що українські захисники зранку 27 лютого збили черговий Су-34 на Сході.

"Вчора російським пілотам вдалось ухилитися від наших ракет, але так буде не завжди! Тому раджу окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними. Бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу", – прокоментував збиття літака Олещук.

Так, від 17 лютого українські захисники вже приземлили 8 винищувачів та 1 літак А-50: