Українська розвідка та Повітряні сили ЗСУ збили черговий російський А-50. Про те, скільки таких літаків залишилося в Росії, повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує 24 Канал.

Дивіться також Маріуполь мститься: партизани розповіли, як допомогли ЗСУ збити два ворожі А-50

Скільки в Росії залишилося літаків А-50

Юрій Ігнат зазначив, що збиття таких потужних цілей, а це вже друга така ціль, – це дійсно знакова подія для всього світу і це справді потужна спецоперація.

Речник Повітрях сил уточнив, що збито було літак А-50У. За його словами, знищений літак був модернізований.

"Це все результат спільної роботи Повітряних Сил й інших складових Сил оборони, зокрема Головного управління розвідки", – наголосив він.

Всього в Росії лишилось вже менше 8 таких повітряних суден, причому частина з них не модернізовані або несправні.

Так, завдяки таким успішним операціям в України з'являється більше можливостей відганяти окупантів від наших кордонів.

А-50У збили українські Сили оборони: основне