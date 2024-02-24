Українська розвідка та Повітряні сили ЗСУ збили черговий російський А-50. Про те, скільки таких літаків залишилося в Росії, повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує 24 Канал.
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Скільки в Росії залишилося літаків А-50
Юрій Ігнат зазначив, що збиття таких потужних цілей, а це вже друга така ціль, – це дійсно знакова подія для всього світу і це справді потужна спецоперація.
Речник Повітрях сил уточнив, що збито було літак А-50У. За його словами, знищений літак був модернізований.
"Це все результат спільної роботи Повітряних Сил й інших складових Сил оборони, зокрема Головного управління розвідки", – наголосив він.
Всього в Росії лишилось вже менше 8 таких повітряних суден, причому частина з них не модернізовані або несправні.
Так, завдяки таким успішним операціям в України з'являється більше можливостей відганяти окупантів від наших кордонів.
А-50У збили українські Сили оборони: основне
- Російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У збили над Азовським морем. У мережі оприлюднили кадри з місця падіння ворожого літака. Його збиття підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
- Відомо, що ворожий літак знищили за допомогою радянського зенітно-ракетного комплексу С-200. Це вже другий російський літак ДРЛВ, який знешкодили Сили оборони.
- Відомо, що після збиття А-50, ще 5 російських літаків були відкликані з бойової роботи. Про це розповіли в Головному управлінні розвідки.