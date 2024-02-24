Вони опублікували фото російського судна, яке злітало та поверталось на аеродром в тимчасово окупованому Маріуполі. Тобто місцевий спротив стежив за ворожою авіацією.
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Як спротив Маріуполя допоміг збити А-50
Ну тепер точно можна? Трішки із залаштунків "Як це було",
– написав Петро Андрющенко.
Радник мера Маріуполя повідомив, що російський А-50 вперше з'явився на аеродромі 5 лютого 2024 року. Далі до нього доєднались:
- два ворожі Іл-76;
- потім ще декілька МІГів.
Петро Андрющенко пригадав, що саме це російське судно координувало масовану атаку по Україні 7 лютого 2024 року. Тоді ворог атакував 6 областей, були загиблі та поранені мирні мешканці.
Тут на фото ви бачите його в момент посадки після обстрілу України. З аеродрому він злетів… Коротше, тут вже, мабуть, не треба й не треба. Але. За участі інформаційного забезпечення Маріупольського спротиву рахунок = два А-50 або двічі по 330 мільйонів доларів,
– зауважив Андрющенко.
Він зауважив, що тепер очевидно, що спротив Маріуполя мститься.