Они опубликовали фото российского судна, которое взлетало и возвращалось на аэродром во временно оккупированном Мариуполе. То есть местное сопротивление следило за вражеской авиацией.

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Как сопротивление Мариуполя помогло сбить А-50

Ну теперь точно можно? Немного из закулисья "Как это было",

– написал Петр Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя сообщил, что российский А-50 впервые появился на аэродроме 5 февраля 2024 года. Далее к нему присоединились:

два вражеских Ил-76;

потом еще несколько МИГов.

Петр Андрющенко вспомнил, что именно это российское судно координировало массированную атаку по Украине 7 февраля 2024 года. Тогда враг атаковал 6 областей, были погибшие и раненые мирные жители.

Здесь на фото вы видите его в момент посадки после обстрела Украины. С аэродрома он взлетел... Короче, здесь уже, видимо, не надо и не надо. Но. При участии информационного обеспечения Мариупольского сопротивления счет = два А-50 или дважды по 330 миллионов долларов,

– отметил Андрющенко.

Он заметил, что теперь очевидно, что сопротивление Мариуполя мстит.