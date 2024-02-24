В ISW объясняют, что российская сторона действительно продвигает тезис, что якобы именно их ПВО сбила очередной российский самолет. Кстати, когда ВСУ сбили А-50 и Ил-22 15 января, то российская пропаганда тоже писала о так называемый "дружественный огонь российской ПВО".
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В ISW проанализировали реакцию российской пропаганды на сбитие А-50
Аналитики американского Института изучения войны заявили, что вечером 23 февраля Украина во второй раз в 2024 году сбила российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Ведь украинская сторона объясняла, что оккупанты используют А-50 для координации российской авиации и противовоздушной обороны.
В ISW объяснили, что на фото и видео падения самолета, опубликованных 23 февраля 2024, заметно:
- значительный пожар с вторичными детонациями возле хутора на севере Краснодарского края России, то есть к северо-востоку от Приморско-Ахтарска;
- изуродованные части самолёта, поэтому очень маловероятно, что российские силы смогут отремонтировать А-50 или что экипаж выжил в катастрофе.
В ISW вспомнили, что уничтожение ВСУ самолета А-50 в середине января 2024 года привело к временному сокращению тактической активности российской авиации над Азовским морем.
В то же время 23 февраля власти Краснодарского края заявили о падении неустановленного российского самолета, который разбился возле хутора Трудовая. Однако причины они не назвали.
Несмотря на это, российские ультранационалисты и "военкоры" все чаще приписывают сбивание российских самолетов российской, а не украинской ПВО.
Российские милблогеры утверждали, что российские войска ошибочно сбили их собственный самолет А-50, и обвиняли российских военных в системных проблемах, которые они должны решить, чтобы избежать дальнейших инцидентов дружественного огня,
– объяснили в ISW.
Аналитики отметили, что:
- один российский милблогер отметил, что самолет А-50 и его узкоспециализированный экипаж – это дефицитный ресурс для России, который она не может легко заменить;
- милблогеры специально опровергли украинскую и российскую информацию о том, что украинские силы сбили А-50 23 февраля и снова связали это с их предыдущими отрицаниями того, что ВСУ ответственны за сбитие А-50 и Ил-22 15 января;
- милблогеры также объяснили недавно сбитые украинцами российские истребители Су-34 и Су-35 "огнем дружественной ПВО" и раскритиковали сообщения, которые приписывают это Украине;
- вражеские "военкоры" отказываются приписывать любые успехи украинским силам как часть более широких усилий в российском информационном пространстве, направленных на деморализацию украинцев и убеждение россиян, что "победа обеспечена".
Последняя кремлевская риторика сосредоточена на изображении России как такой, что якобы способна пережить готовность и способность Украины воевать, включая длительную военную поддержку Запада для Украины, а последовательные заявления российских милблогеров о "неэффективности" украинской ПВО и других возможностей на поле боя согласуются с этой дезинформационной кампанией,
– заявили в ISW.
Аналитики также уверены, что сбивание украинцами российских стратегических самолетов, особенно дважды с интервалом в несколько недель, серьезно подрывает этот российский нарратив.
Более того, в ISW назвали "странным" энтузиазм милблогеров приписывать "потрясающую некомпетентность" собственным ПВО России.
Что на самом деле известно о сбитии ВСУ российского самолета А-50
- Источники 24 Канала в спецслужбах вечером 23 февраля подтвердили, что украинская разведка и Воздушные силы ВСУ сбили российский самолет А-50.
- Разведчики объяснили, что воздушное судно упало возле российского города Ейск в Краснодарском крае. Это ориентировочно в почти 200 километрах от Украины.
- В Главном управлении разведки объяснили, что стоимость самолета 350 миллионов долларов. Сбитое судно было модернизированной версией российского самолета.
- СМИ со ссылкой на информированных собеседников в ГУР объяснили, что вражеский самолет А-50 сбили из советского ЗРК С-200.