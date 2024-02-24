В ISW объясняют, что российская сторона действительно продвигает тезис, что якобы именно их ПВО сбила очередной российский самолет. Кстати, когда ВСУ сбили А-50 и Ил-22 15 января, то российская пропаганда тоже писала о так называемый "дружественный огонь российской ПВО".

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В ISW проанализировали реакцию российской пропаганды на сбитие А-50

Аналитики американского Института изучения войны заявили, что вечером 23 февраля Украина во второй раз в 2024 году сбила российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Ведь украинская сторона объясняла, что оккупанты используют А-50 для координации российской авиации и противовоздушной обороны.

В ISW объяснили, что на фото и видео падения самолета, опубликованных 23 февраля 2024, заметно:

значительный пожар с вторичными детонациями возле хутора на севере Краснодарского края России, то есть к северо-востоку от Приморско-Ахтарска;

изуродованные части самолёта, поэтому очень маловероятно, что российские силы смогут отремонтировать А-50 или что экипаж выжил в катастрофе.

В ISW вспомнили, что уничтожение ВСУ самолета А-50 в середине января 2024 года привело к временному сокращению тактической активности российской авиации над Азовским морем.

В то же время 23 февраля власти Краснодарского края заявили о падении неустановленного российского самолета, который разбился возле хутора Трудовая. Однако причины они не назвали.

Несмотря на это, российские ультранационалисты и "военкоры" все чаще приписывают сбивание российских самолетов российской, а не украинской ПВО.

Российские милблогеры утверждали, что российские войска ошибочно сбили их собственный самолет А-50, и обвиняли российских военных в системных проблемах, которые они должны решить, чтобы избежать дальнейших инцидентов дружественного огня,

– объяснили в ISW.

Аналитики отметили, что:

один российский милблогер отметил, что самолет А-50 и его узкоспециализированный экипаж – это дефицитный ресурс для России, который она не может легко заменить;

милблогеры специально опровергли украинскую и российскую информацию о том, что украинские силы сбили А-50 23 февраля и снова связали это с их предыдущими отрицаниями того, что ВСУ ответственны за сбитие А-50 и Ил-22 15 января;

о том, что украинские силы сбили А-50 23 февраля и снова связали это с их предыдущими отрицаниями того, что ВСУ ответственны за сбитие А-50 и Ил-22 15 января; милблогеры также объяснили недавно сбитые украинцами российские истребители Су-34 и Су-35 "огнем дружественной ПВО" и раскритиковали сообщения, которые приписывают это Украине;

вражеские "военкоры" отказываются приписывать любые успехи украинским силам как часть более широких усилий в российском информационном пространстве, направленных на деморализацию украинцев и убеждение россиян, что "победа обеспечена".

Последняя кремлевская риторика сосредоточена на изображении России как такой, что якобы способна пережить готовность и способность Украины воевать, включая длительную военную поддержку Запада для Украины, а последовательные заявления российских милблогеров о "неэффективности" украинской ПВО и других возможностей на поле боя согласуются с этой дезинформационной кампанией,

– заявили в ISW.

Аналитики также уверены, что сбивание украинцами российских стратегических самолетов, особенно дважды с интервалом в несколько недель, серьезно подрывает этот российский нарратив.

Более того, в ISW назвали "странным" энтузиазм милблогеров приписывать "потрясающую некомпетентность" собственным ПВО России.

Что на самом деле известно о сбитии ВСУ российского самолета А-50