А-50 был сбит примерно над Каневским районом, а обломки самолета упали рядом с поселком Трудовая Армения. Уничтожение самолета 23 февраля официально подтвердили в Воздушных силах ВСУ.
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По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, была сбита модернизированная версия самолета А-50У, которых в России всего было шесть. Он сбивался над относительно заселенными районами страны-агрессора и упал рядом с поселком, поэтому уже есть видео с места событий.
Заметим, что ранее было известно только место падения самолета, дальность до которого составляет 200 километров от переднего края. Но впоследствии ГУР МО сообщило, что "резкое падение скорости и высоты подбитого самолета А-50У зафиксировано вблизи города Ейск".
Где уничтожили самолет А-50 и где упали обломки / Источник: Google-карты
В то же время на карте, которую опубликовали в украинской разведке, с треком полета самолета его маршрут проходит южнее города, ориентировочно на дальности 170 километров от линии фронта.
Украинская разведка показала последний маршрут А-50У / Фото: ГУР МО
Сбитие вражеского А-50: главное
- Вечером 23 февраля источники 24 Канала сообщили, что украинские разведчики вместе с Воздушными силами ВСУ сбили российский самолет А-50У.
- Впоследствии командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук подтвердил, что над Азовским морем действительно был сбит еще один российский самолет А-50. Показали кадры сбития вражеского А-50. На видео заметно, как самолет отстреливает тепловые ловушки, впоследствии загорается и падает.
- По данным из открытых источников, по состоянию на начало полномасштабного вторжения, в России на вооружении было 9 А-50, стоимость каждого 330 миллионов долларов. ВСУ уменьшили их количество до 8.
- Заметим, что именно самолетов А-50У у россиян было 6 единиц. Теперь же осталось только 5.