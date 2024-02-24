А-50 був збитий приблизно над Канівським районом, а уламки літака впали поряд з селищем Трудовая Арменія. Знищення літака 23 лютого офіційно підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.

До теми "Ножем по серцю" російській авіації: що відомо про літак А-50, знищений над Азовським морем

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, було збито модернізовану версію літака А-50У, яких у Росії загалом лише було шість. Він збивався над відносно заселеними районами країни-агресорки та впав поряд із селищем, тому вже є відео з місця подій.

Зауважимо, що раніше було відомо лише місце падіння літака, дальність до якого складає 200 кілометрів від переднього краю. Але згодом ГУР МО повідомило, що "різке падіння швидкості та висоти підбитого літака А-50У зафіксовано поблизу міста Єйськ".

Де знищили літак А-50 та де впали уламки / Джерело: Google-карти

Водночас на мапі, яку опублікували в українській розвідці, з треком польоту літака його маршрут проходить південніше міста, орієнтовно на дальності 170 кілометрів від лінії фронту.

Українська розвідка показала останній маршрут А-50У / Фото: ГУР МО

Збиття ворожого А-50: головне