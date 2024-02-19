Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. К слову, за последние три дня украинские защитники уже приземлили 6 российских самолетов.
К теме Воздушные силы уничтожили 4 российских самолета: как это повлияет на линию фронта
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины уничтожили два российских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск. Один истребитель-бомбардировщик Су-34 и один истребитель Су-35С,
– сообщил Сырский.
Он поблагодарил украинских защитников за точную работу.
ВСУ сбили 2 российских самолета / Инфографика Главнокомандующего ВСУ
Командующий Воздушными силами Николай Олещук добавил, что приземлили российские истребители на Востоке.
Это наша земля, и наше небо! Всем спасибо за боевую работу! Дальше будет!..
– заинтриговал Олещук.
На сбивание российских истребителей отреагировал и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, "российские самолеты активно сбиваются на фронте – и это хорошие новости".
В общем, украинские защитники сбили 6 истребителей за последние 3 дня:
- 4 истребителя-бомбардировщика Су-34,
- 2 истребителя Су-35.
Так, 17 февраля ВСУ приземлили сразу 3 самолета на Востоке – 2 бомбардировщика Су-34 и один Су-35. Утром 18 февраля на Восточном направлении сбили еще один Су-34. К слову, все российские самолеты были сбиты при попытке нанести авиаудары по позициям ВСУ.
В Мариуполе слышали взрывы и заявляли о сбитом самолете
Около 9 утра во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы. Серию было слышно в разных районах города. Советник городского головы Петр Андрющенко уточнил, что вблизи села Рыбацкое, по предварительным данным, сбили самолет.
После чего зафиксировано падение воздушной цели над Приморским районом Мариуполя в направлении села Рыбацкое. Мариупольский район подтверждает падение в районе села Рыбацкого. Точное место падения установить на сейчас невозможно. Учитывая опыт наших источников информации, это или вражеский самолет, или БпЛА самолетного типа, но размером с самолет
– отметил Петр Андрющенко.
Он также добавил, что в Мариуполе впоследствии снова прогремели взрывы. Оккупанты заявили о работе "пе-ве-о".