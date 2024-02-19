Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. К слову, за последние три дня украинские защитники уже приземлили 6 российских самолетов.

К теме Воздушные силы уничтожили 4 российских самолета: как это повлияет на линию фронта

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины уничтожили два российских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск. Один истребитель-бомбардировщик Су-34 и один истребитель Су-35С,

– сообщил Сырский.

Он поблагодарил украинских защитников за точную работу.



ВСУ сбили 2 российских самолета / Инфографика Главнокомандующего ВСУ

Командующий Воздушными силами Николай Олещук добавил, что приземлили российские истребители на Востоке.

Это наша земля, и наше небо! Всем спасибо за боевую работу! Дальше будет!..

– заинтриговал Олещук.

На сбивание российских истребителей отреагировал и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, "российские самолеты активно сбиваются на фронте – и это хорошие новости".

В общем, украинские защитники сбили 6 истребителей за последние 3 дня:

4 истребителя-бомбардировщика Су-34,

2 истребителя Су-35.

Так, 17 февраля ВСУ приземлили сразу 3 самолета на Востоке – 2 бомбардировщика Су-34 и один Су-35. Утром 18 февраля на Восточном направлении сбили еще один Су-34. К слову, все российские самолеты были сбиты при попытке нанести авиаудары по позициям ВСУ.

В Мариуполе слышали взрывы и заявляли о сбитом самолете

Около 9 утра во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы. Серию было слышно в разных районах города. Советник городского головы Петр Андрющенко уточнил, что вблизи села Рыбацкое, по предварительным данным, сбили самолет.

После чего зафиксировано падение воздушной цели над Приморским районом Мариуполя в направлении села Рыбацкое. Мариупольский район подтверждает падение в районе села Рыбацкого. Точное место падения установить на сейчас невозможно. Учитывая опыт наших источников информации, это или вражеский самолет, или БпЛА самолетного типа, но размером с самолет

– отметил Петр Андрющенко.

Он также добавил, что в Мариуполе впоследствии снова прогремели взрывы. Оккупанты заявили о работе "пе-ве-о".