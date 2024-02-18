Подобные случаи не единичны, оккупанты не впервые теряют авиацию на фронте. Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала напомнил, что это уже помогало нашим военным.

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Украинским военным может стать легче

Утром 17 февраля Воздушные силы сообщили о сбитии двух бомбардировщиков Су-34 и истребителя Су-35 на Восточном направлении. Уже утром 18 февраля появилась информация о сбитии еще одного Су-34.

Когда наши военные из последних сил защищали Авдеевку, россияне фактически сравнивали с землей авдеевскую застройку, используя КАБы. Можно только представить, сколько самолето-вылетов совершили эти Су-34 за последние дни. Наконец их удалось остановить, это очень продуктивно влияет на линию фронта,

– отметил Павел Лакийчук.

Напомним, что в конце декабря 2023 года на юге Украины Воздушные силы сбили 4 российских истребителя Су-34 и 1 Су-30СМ. После этого на Запорожском направлении почти неделю было затишье. Россияне практически не применяли управляемые авиабомбы, что облегчило ситуацию для украинских военных.

"Средств поражения противовоздушной обороны такого радиуса действия, кроме ЗРК Partiot, у нас фактически нет. Дальность пуска КАБов около 70 километров, поэтому нам надо ЗРК, который действует на дистанцию 120 – 150 километров, или воздушная компонента – долгожданные F-16", – подытожил Лакийчук.

Обратите внимание! Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что процесс передачи F-16 идет по графику. Украина получит не менее 24 бортов, однако, как заметил, Рютте, возможно, и больше.

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