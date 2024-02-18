Подібні випадки не одиничні, окупанти не вперше втрачають авіацію на фронті. Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в етері 24 Каналу нагадав, що це вже допомагало нашим військовим.

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Українським військовим може полегшати

Вранці 17 лютого Повітряні сили повідомили про збиття двох бомбардувальників Су-34 та винищувача Су-35 на Східному напрямку. Вже вранці 18 лютого з'явилась інформація про збиття ще одного Су-34.

Коли наші військові з останніх сил захищали Авдіївку, росіяни фактично зрівнювали з землею авдіївську забудову, використовуючи КАБи. Можна лише уявити, скільки літаковильотів здійснили ці Су-34 за останні дні. Врешті їх вдалося зупинити, це дуже продуктивно впливає на лінію фронту,

– зауважив Павло Лакійчук.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2023 року на Півдні Україні Повітряні сили збили 4 російські винищувачі Су-34 та 1 Су-30СМ. Після цього на Запорізькому напрямку майже тиждень було затишшя. Росіяни практично не застосовували керовані авіабомби, що полегшило ситуацію для українських військових.

"Засобів ураження протиповітряної оборони такого радіуса дії, окрім ЗРК Partiot, у нас фактично немає. Дальність пуску КАБів близько 70 кілометрів, тож нам треба ЗРК, який діє на дистанцію 120 – 150 кілометрів, або повітряна компонента – довгоочікувані F-16", – підсумував Лакійчук.

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що процес передачі F-16 йде за графіком. Україна отримає не менше ніж 24 борти, однак, як зауважив, Рютте, можливо, й більше.

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