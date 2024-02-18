Удень 17 лютого стало відомо про збиття одразу трьох російських винищувачів Су. Літаки збили на Сході України, мова про два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.
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Що потрапило на відео
Глянь, літак он збили, летить, падає! Ще й на вулицю десь, і дерево горить! Упало на вулицю, прикинь, де Любов Миколаївна живе!
– емоційно говорять користувачки.
Що цікаво, жінки спілкуються українською. Вони роблять припущення, де ж саме упав літак, а наприкінці одна з них просить іншу скинути їй запис.
Літак падає майже вертикально, потім видно, як піднімається великий стовп диму.
Момент імовірного збиття російського літака Су в Луганській області: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика!)
Що говорять у ЗСУ про збиття "сушок" над Луганщиною: офіційна інформація
- Росіяни поспішили заявити, що пілоти вижили. Командувач Повітряних сил Микола Олещук потролив окупантів, виклавши карту, де шукати "братьєв". Він навів дані міжнародної супутникової пошуково-рятувальної системи Cospas-Sarsat, яка сповіщає про місце перебування персональних радіобуїв пілотів під час аварії. На карті видно цілих чотири точки.
- За даними Головнокомандувача Олександра Сирського, росіяни били керованими авіабомбами по позиціях ЗСУ на Сході. Тож за це і поплатилися. Саме КАБи стали найбільшою проблемою Авдіївки – росіяни неперервно закидали ними позиції українських захисників.
- Юрій Ігнат констатував, що це розплата окупантів за те, що бомбили Авдіївку. І додав: "Щоб було багато таких новин, потрібно більше засобів, про які сьогодні говорить вище військово-політичне керівництво держави".