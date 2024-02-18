Удень 17 лютого стало відомо про збиття одразу трьох російських винищувачів Су. Літаки збили на Сході України, мова про два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

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Що потрапило на відео

Глянь, літак он збили, летить, падає! Ще й на вулицю десь, і дерево горить! Упало на вулицю, прикинь, де Любов Миколаївна живе!

– емоційно говорять користувачки.

Що цікаво, жінки спілкуються українською. Вони роблять припущення, де ж саме упав літак, а наприкінці одна з них просить іншу скинути їй запис.

Літак падає майже вертикально, потім видно, як піднімається великий стовп диму.

Момент імовірного збиття російського літака Су в Луганській області: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика!)

Важливо! Слід усе ж нагадати, що в ПС це відео поки не коментували. Тож те, що момент збиття саме цих літаків потрапив на відео, залишається тільки припущенням інтернет-користувачів. Та, хай там як, збити одразу три літаки – очевидна перемога наших Повітряних сил!

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