Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що 17 лютого були знищені 3 російські літаки. Мовиться про один винищувач Су-35 та два винищувачі-бомбардувальники Су-34.

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Що зробила пропаганда Росії

Ворожі телеграм-канали почали розганяти вкид, що Росія нібито просто втратила лише один Су-35С, а його пілот залишився живим. Також кремлівські пропагандисти поширювали фейк про те, що інші винищувачі буцімто повернулися без втрат.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що російські літаки збили сьогодні у суботу вранці. Окупанти втратили винищувачі на Східному напрямку.

Як відреагував Олещук

Генерал-лейтенант з гумором відреагував на спроби російських загарбників вдати, ніби втрат немає. Він нагадав, що Су-35С є одномісним літаком, а Су-34 це – двомісні винищувачі.

За радіоперехопленням, одного пілота знайшли, інших – "іщут"!

Щось тут не сходиться, чи не так?

– написав він.

Командувач ПС ЗСУ також нагадав про існування супутникової пошуково-рятувальної системи – Коспас-Сарсат (Cospas-Sarsat). Вона сповіщає про місцеперебування персональних радіобуїв пілотів у разі аварій.

Як бачимо, система робоча! На фото – спрацювало аж чотири Cospas-Sarsat (точки на карті) – шукайте "братьев" у цих районах! Не дякуйте!

– додав Олещук.



Командувач ПС ЗСУ показав координати російських пілотів / Фото Миколи Олещука

Росія періодично втрачає Су-34