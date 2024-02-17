Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что 17 февраля были уничтожены 3 российских самолета. Речь идет об одном истребителе Су-35 и двух истребителях-бомбардировщиках Су-34.

Читайте также Западный мир аплодирует, – Игнат о первом в истории уничтожении самолетов России А-50 и Ил-22

Что сделала пропаганда России

Вражеские телеграм-каналы начали разгонять вброс, что Россия якобы просто потеряла только один Су-35С, а его пилот остался жив. Также кремлевские пропагандисты распространяли фейк о том, что другие истребители будто бы вернулись без потерь.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что российские самолеты сбили сегодня в субботу утром. Оккупанты потеряли истребители на Восточном направлении.

Как отреагировал Олещук

Генерал-лейтенант с юмором отреагировал на попытки российских захватчиков сделать вид, будто потерь нет. Он напомнил, что Су-35С является одноместным самолетом, а Су-34 это – двухместные истребители.

По радиоперехвату, одного пилота нашли, других – "ищут"!

Что-то здесь не сходится, не так ли?

– написал он.

Командующий ВС ВСУ также напомнил о существовании спутниковой поисково-спасательной системы – Коспас-Сарсат (Cospas-Sarsat). Она оповещает о местонахождении персональных радиобуев пилотов в случае аварий.

Как видим, система рабочая! На фото – сработало аж четыре Cospas-Sarsat (точки на карте) – ищите "братьев" в этих районах! Не благодарите!

– добавил Олещук.



Командующий ВС ВСУ показал координаты российских пилотов / Фото Николая Олещука

Россия периодически теряет Су-34