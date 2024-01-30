Российский самолет был уничтожен накануне. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, передает 24 Канал.

Кстати Самолет, почти 1000 оккупантов, десятки танков и машин: колоссальные потери врага на 30 января

Андрей Ковалев рассказал, что украинские военные сбили Су-34 над Луганщиной. Вражеский истребитель-бомбардировщик был ликвидирован в понедельник 29 января.

Заметим, что утром Генштаб писал об уничтожении вражеского самолета. Впрочем, деталей тогда не указывали. К слову, на утро 30 января Силы обороны уже уничтожили 332 самолета оккупантов.

Краткая справка. Су-34 – это советский, российский истребитель-бомбардировщик, сконструированный для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине и поражения воздушных целей. Этот самолет представляет собой модификацию Су-27.

Украинские военные регулярно уничтожают российские Су-34. Так в декабре наши воины сбили такой истребитель-бомбардировщик на Мариупольском направлении, еще 3 уничтожили на Юге.

Кстати, еще один Су-34 сгорел в ночь на 4 января в Челябинске.