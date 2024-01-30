Российский самолет был уничтожен накануне. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, передает 24 Канал.
Кстати Самолет, почти 1000 оккупантов, десятки танков и машин: колоссальные потери врага на 30 января
Что известно об уничтожении российского Су-34
Андрей Ковалев рассказал, что украинские военные сбили Су-34 над Луганщиной. Вражеский истребитель-бомбардировщик был ликвидирован в понедельник 29 января.
Заметим, что утром Генштаб писал об уничтожении вражеского самолета. Впрочем, деталей тогда не указывали. К слову, на утро 30 января Силы обороны уже уничтожили 332 самолета оккупантов.
Зеленский о мощной работе ПВО
- 11 января Владимир Зеленский подчеркнул, что если Украине предоставлять нужно оружие, результат будет просто фантастический.
- Президент отметил, что с помощью некоторого дальнобойного оружия удалось уничтожить 26 вертолетов за сутки и 12 самолетов за раз, которые поднимались, чтобы бомбить наше государство.