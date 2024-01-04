Об этом сообщили источники 24 Канала в ГУР МО. Примечательно, что сгорание Су-34 в Челябинске произошло до дня рождения начальника украинской разведки Кирилла Буданова.
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ГУР МО причастна к сгоранию самолета Су-34 в Челябинске
Представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщили, что это событие произошло в ночь на 4 января на аэродроме "Шагол". Этот аэропорт расположен в российском городе Челябинск, расположенном более чем в 2 140 километрах от восточной границы нашего государства.
В российском Челябинске сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34,
– рассказали информированные источники в украинской разведке.
В ведомстве также отметили, что за этим событием действительно стоят представители ГУР МО. Это была их успешная операция в глубоком тылу врага.
Ранее украинские военные уже сбивали российские Су-34
- Воздушные силы ВСУ 22 декабря сообщили, что на Херсонском направлении сбили аж 3 российских бомбардировщика Су-34. После этого оккупанты начали жаловаться, что самолеты якобы сбили с помощью системы Patriot, когда те выполняли полет для бомбардировки украинских городов и сел.
- Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что это сбивание самолетов показывает, что россияне не учатся на собственных ошибках, отправляя своих пилотов на верную смерть. В частности, военное командование России отправляет своих пилотов как можно дальше в украинский тыл, чтобы уничтожать объекты в глубине обороны.
- Кроме того, Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявлял, что вечером 24 декабря наши защитники сбили еще один бомбардировщик россиян Су-34. Это произошло на Мариупольском направлении.