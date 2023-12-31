В России почти каждый день что-то "подгорает". Так, ночью 31 декабря дымился аэропорт в Оренбурге. Известно, что на этот раз обошлось без визита "хлопка".
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Краткое замыкание
Как сообщают СМИ, ночью в аэропорту города Оренбург произошло короткое замыкание, вызвавшее пожар.
На место возгорания вызвали чрезвычайников, а людей из здания аэропорта выгнали на улицу, где им пришлось мерзнуть в ожидании посадки. Рейсы в Оренбург и, между прочим, перенесли на 10 часов.
Известно, что на утро 31 декабря работу аэропорта возобновили в обычном режиме. Некоторые россияне жалуются, что из-за значительной задержки они не успеют усесться за новогодние столы.
Позже в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры заявили, что пожар возник на строительной площадке нового терминального комплекса аэропорта из-за возгорания кабелей.
В Белгороде было несколько "прилетов"
- Вчера у белгородцев была возможность почувствовать то же, что уже два года переживают жители украинских городов.
- Так, днем в Белгороде прогремели мощные взрывы. Как рассказали источники 24 Канала в спецслужбах, то Силы обороны и безопасности Украины ракетами атаковали военные объекты. В "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники, уточнили, что это была месть за массированные обстрелы украинских городов, в том числе атаку 29 декабря, унесшую жизни более 40 человек.
- Первые взрывы в Белгороде прогремели около 14:40 по местному времени. В городе раздалась воздушная тревога, а российское МЧС призвало граждан спуститься в укрытие.
- Российские паблики писали, что под ударом оказался центр города и якобы есть попадание в жилищный сектор.
- Также известно, что среди гражданских россиян есть погибшие. Речь идет не менее 24 человек. Губернатор города сообщил также о 108 раненых. В Силах обороны уточнили, что били исключительно по военным объектам. Жертвы среди гражданских – это следствие "криворукости" российской ПВО.
- Ночью 30 декабря оккупантам тоже было неспокойно. 5 областей страны – агрессорки находились под атакой беспилотников. Как отмечают источники 24 Канала, по военным объектам на территории России ударили более 70 беспилотников. В частности, под ударом оказался завод "Кремний Эл" в Брянске.