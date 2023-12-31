В воскресенье, 31 декабря, около 13:30 во всех регионах раздалась воздушная тревога, впоследствии стало известно, что существует реальная воздушная угроза. В то же время в России на Камчатке было 23:30 – граждане государства-агрессора ждали Новый год и с удовольствием слушали слова Владимира Путина. Об этом пишет 24 Канал.

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Цинизм зашкаливает: что наговорил Путин

По словам кремлевского вожака, Москва никогда не отступит, поскольку якобы "нет такой силы", которая способна разъединить людей внутри России. Более того, нет такой силы, которая способна остановить так называемое "развитие".

Дорогие друзья, мы провожаем 2023 год. Совсем скоро он станет частью истории, а нам придется идти вперед, видеть будущее, Новый год идет с Россией,

– так Путин поздравил жителей Камчатки, когда в Украине раздались взрывы в результате ракетной атаки.

Путин поспешил заверить, что "судьба Отечества объединяет", а сама "Россия проходит исторический этап". Однако, очевидно, что единственное, в чем россияне действительно "объединены", – это в своей бедности, в частности ментальной, а нынешний "исторический этап", в котором живет Россия, знаменуется репрессиями, кровопролитием и тотальной несправедливостью.

Многое сейчас зависит от нас самих, настраиваемся на лучшее. Мы едины в наших помыслах, труде и бою. Основные черты народа России: солидарность, милосердие, стойкость. Наши военные – на переднем крае борьбы за правду и справедливость.

О милосердии от президента вражеского государства особенно цинично было слышно в то время, когда российская армия выпускала ракеты по мирным городам нашего государства.

Где звучали взрывы