Утром 31 декабря вся Украина "покраснела". Тревогу объявляли из-за того, что взлетал самолет, который может нести "Кинжалы", передает 24 Канал.

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Отбой угрозы

По состоянию на 11.50 объявили отбой воздушной тревоги по всей Украине.

В Воздушных силах Украины сообщали, что зафиксирован взлет сразу нескольких МиГ-31К. Они взлетали с аэродромов Саваслейка и Моздок. Там призывали не игнорировать воздушную тревогу.

Не пренебрегайте собственной безопасностью и спуститесь в укрытие. Обычная осторожность может сохранить жизнь. Пройдите в ближайшее хранилище или воспользуйтесь правилом двух стен.

Пока неизвестно, сколько будет продолжаться опасность. Если будет выполнена дозаправка в воздухе, она может быть длительной.

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