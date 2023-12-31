Утром 31 декабря вся Украина "покраснела". Тревогу объявляли из-за того, что взлетал самолет, который может нести "Кинжалы", передает 24 Канал.
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Отбой угрозы
По состоянию на 11.50 объявили отбой воздушной тревоги по всей Украине.
В Воздушных силах Украины сообщали, что зафиксирован взлет сразу нескольких МиГ-31К. Они взлетали с аэродромов Саваслейка и Моздок. Там призывали не игнорировать воздушную тревогу.
Не пренебрегайте собственной безопасностью и спуститесь в укрытие. Обычная осторожность может сохранить жизнь. Пройдите в ближайшее хранилище или воспользуйтесь правилом двух стен.
Пока неизвестно, сколько будет продолжаться опасность. Если будет выполнена дозаправка в воздухе, она может быть длительной.
Будет ли Россия атаковать Украину на праздники
- Россия ночью против 29 декабря нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины. Кремль попытается повторить атаку. Соответствующее мнение высказали в Институте изучения войны (ISW). Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, что ISW делает очевидные заявления, ведь о вероятности атак в Украине говорили неоднократно.
- Юрий Игнат рассказал, что кафиры имеют потенциал , носители крылатых ракет в море, стратегическую авиацию, "Искандеры" и так далее. Спикер добавил, что у нас есть информация от разведчиков о накоплении ракет врагом.
- Он подчеркнул, что ждать неприятностей от России нужно всегда.