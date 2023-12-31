Зранку 31 грудня вся Україна "почервоніла". Тривогу оголосили через те, що злетів літак, який може нести "Кинджали", передає 24 Канал.

Дивіться також "Все (не) закінчиться до Різдва"․ Чому світ палає, а війни стають довшими і жорстокішими

Злетіло одразу кілька бортів

У Повітряних силах України повідомили, що зафіксовано зліт одразу кількох МіГ-31К. Вони злетіли із аеродромів Саваслейка та Моздок. Там закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Не нехтуйте власною безпекою та спустіться в укриття. Звичайна обережність може зберегти життя. Пройдіть до найближчого сховища або скористайтесь правилом двох стін.

Наразі невідомо, скільки триватиме небезпека. Якщо буде виконана дозаправка у повітрі, то вона може бути тривалою.

Чи буде Росія атакувати Україну на свята