В мире сотни замороженных или полузамороженных вооруженных конфликтов, время от времени переходящих в горячую фазу. И если об агрессии России против Украины мы говорим каждый день, то что же происходит в остальном мире? Новые авторитетные исследования свидетельствуют о том, что в 2023 году, в тех или иных фазах, продолжаются 183 региональных и местных конфликта. И только вдумайтесь, это самый высокий показатель за последние три десятилетия.

24 Канал на основе анализа исследовательских центров из Соединенного Королевства, Германии и США подводит итоги 2023 года в контексте конфликтов и войн во всем мире.

"Все (не) закончится к Рождеству": почему войны в мире не прекратятся

"Все закончится к Рождеству" – именно эта искусственная или придуманная ИПСО времен начала XX века стала одним из тех "пророчеств" в истории, над которым еще долго насмехались. Правда, с горьким привкусом. Что интересно, запустили ее почти одновременно в Лондоне, Париже, Берлине, Санкт-Петербурге и других городах Европы после того, как разразилась Первая мировая война в августе 1914 года.

Наивные оптимисты базировали свои прогнозы на недавнем опыте: якобы "Европа не страдала от продолжительных крупных конфликтов после падения Наполеона, столетием раньше". Однако, как известно, ужасная и кровавая бойня, начавшаяся с вторжения Австрии в Сербию, длилась долгие четыре года и унесла около 20 миллионов жизней вплоть до перемирия 1918 года.

Именно этот лозунг кажется нам довольно актуальным в 2023 году, в XXI веке.

Важно! Международный институт стратегических исследований (МИСИ) в Лондоне опубликовал последнее издание своего авторитетного ежегодного исследования вооруженных конфликтов, и там, к сожалению, нет никаких положительных пророчеств о мире по праздникам или в следующем году.



Исследование рисует мрачную картину роста насилия во многих регионах, а также войн, хронически не поддающихся прекращению. В исследовании, касающемся региональных конфликтов, а не противостояния между Китаем, Россией, США и их союзниками, зафиксировано 183 конфликта по состоянию на 2023 год, что является самым высоким показателем за последние три десятилетия.

Хотя миру вроде бы и не грозит большая мировая война, как в 1914 – 1918 и 1939 – 1945 годах, напряжение растет прежде всего в отношениях между США и Китаем как двумя глобальными игроками.



Конфликты в 2023 году / по ссылке можно поскролить временные границы, а также количество беженцев, пострадавших от войн

Одной из главных причин, почему Европа вступила в войну в 1914 году, является то, что ни один из крупных игроков не был настолько напуган, насколько должен быть, войной, как самой большой человеческой катастрофой. После столетия, в течение которого континент пережил несколько войн, слишком многие государственные деятели рассматривали войну как приемлемый для использования инструмент политики, что оказалось катастрофической ошибкой,

– написал известный британский историк, писатель и журналист Макс Гастингс в своей колонке для Bloomberg.

Вооруженных конфликтов может стать больше, а их интенсивность будет расти

Российский диктатор Путин разделяет обманчивую идею, описанную Гастингсом. Его агрессия против Грузии в 2008 году, оккупация Крыма в 2014 году, а в 2022 году полномасштабное вторжение на материковую Украину свидетельствуют о ложном восприятии рисков межгосударственного насилия.

Более того, он становится все более уверенным и наглым на фоне того, как американская и европейская поддержка Украины начинает ослабевать. Диктатор сейчас искренне убежден и верит в то, что он и его народ сильнее Запада, который "якобы приходит в упадок".

Важно! Исследователи МИСИ уверены, что любая перспектива урегулирования конфликта должна зависеть от получения Киевом "гарантий безопасности, которые обеспечат будущую территориальную целостность Украины от внешней агрессии".

Вторжение Путина в Украину все же отличается от большинства конфликтов в мире. Это прямая попытка одного государства завоевать другое и силой украсть его территорию.

Большинство же современных вооруженных конфликтов сложнее понять. Обычно это гражданские войны, хотя многие из них связаны с иностранным вмешательством. Они в основном происходят в бедных странах и вызывают миллионы смертей, сколько именно даже трудно подсчитать. Гораздо больше людей погибают от голода или болезней, вызванных войной, чем от пуль и осколков.

Пока внимание сосредоточено на соперничестве крупных государств между США и Китаем, конфликты во всем остальном мире обостряются. За последнее десятилетие количество людей, вынужденных покинуть свои дома, удвоилось, достигнув примерно 100 миллионов.



Число беженцев в мире постоянно растет / инфографика The Economist

Где в 2024 году могут разразиться новые войны и конфликты?

Стоит отметить, что пограничные столкновения происходят по всему миру, из которых попытка России захватить Украину все же наиболее разрушительна.

Пока еще неизвестно, как далеко лидер Китая Си Цзиньпин готов распространить свою агрессию в Южно-Китайском море, прежде всего, на Тайвань. 2024 год начнется с выборов на Тайване. Судьба этого острова будет одной из главных причин резко обострившейся в последние годы борьбы между США и Китаем. Конфронтация между Тайванем и Китаем может усилиться в зависимости от результатов выборов.

Однако настоящая война в 2024 году маловероятна, а сохранение статус-кво выгодно всем заинтересованным сторонам.

Китай пока не интересует война на уничтожение (если она не будет короткой и молниеносной). Но, похоже, у Пекина пока недостаточно средств и сил, чтобы совершить именно такую операцию. Товарищ Си должен подготовить экономику к войне, уменьшить зависимость от Запада – как технологическую, так и экономическую, чтобы уменьшить влияние вероятных санкций.



Несмотря на все, Тайвань усиливает свою военную подготовку / фото Daniel Ceng / AP

Также существует серьезная угроза, что разрушение Израилем Газы, после ужасных зверств ХАМАС 7 октября, ускорит еще более масштабную и ожесточенную войну на Ближнем Востоке.

Похоже, что вероятно антитеррористический рейд Израиля на Западном берегу реки Иордан и расширение театра войны может стать последней каплей для большого конфликта на Ближнем Востоке. Взрыв может произойти как во время войны, так и из-за ее результатов, которые могут устроить или нет ту или иную сторону.

С конфликтом между Израилем и ХАМАС связано и противостояние в Красном море, где проходит один из самых важных торговых путей между Европой и Азией.

Атаки хуситов на международные торговые суда в Красном море и "Ворота скорби" (как еще называют Баб-эль-Мандебский пролив) между Азией и Африкой, могут серьезно ударить по мировой торговле и поднять цены на нефть и другие ресурсы. Но и могут навредить России. Ведь Суэцкий канал является основной транспортной артерией для российской нефти, ныне активно закупаемой Индией. Но готовы ли в Кремле потерпеть? Похоже, что да.



Баб-эль-Мандебский пролив на карте / Инфографика Al Jazeera

Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, захватив регион Нагорного Карабаха, таким образом спровоцировав бегство более 100 000 армянских беженцев.

Пока Азербайджан и его старший брат Турция размышляют над новой аннексией, Армения получает немало военной техники от давнего союзника – Франции. А также закупает оружие у Индии, параллельно развивая отношения с США и ЕС, потому что не верит в помощь со стороны России, которая уже и так много раз "бросала" Армению на произвол судьбы.

Напряжение в отношениях между Россией и Грузией до сих пор сохраняется, даже несмотря на лояльную к Кремлю власть в Тбилиси. Да и власть, которая их не устраивает, грузины, как и украинцы, любят менять довольно часто.

Ситуация между Алжиром и Марокко – наихудшая когда-либо в современности и может вспыхнуть в любой момент. Между Алжиром и Марокко уже 30 лет закрыты границы и фактически отсутствует торговля. Два года назад Алжир вообще разорвал дипломатические отношения с Марокко, обвинив соседей в шпионаже. А в марте этого года лидер Алжира Абдельмаджид Тебун заявил, что отношения между государствами приближаются к "точке невозвращения".

В то же время обе страны активно вооружаются. В закупках военной техники эти страны полагаются на старых союзников: Марокко на Америку, а Алжир на Россию.

В Пакистане усилился внутренний терроризм, а напряжение в отношениях с антимусульманским правительством Индии достигло опасно высокого уровня. Китай и Индия имеют спорную границу в почти 3 440 километров, которая из-за изменения течения рек и ледников может смещаться, что традиционно приводит к военным столкновениям.

Вероятно также и вторжение Венесуэлы в Гайану с целью аннексии богатого нефтью региона Эсекибо, составляющего две трети гаянской территории. Конфликт вполне имеет перспективу перерасти в региональный, ведь Бразилия и Великобритания не будут сидеть сложа руки и наблюдать за "маленькой" победоносной войной Мадуро.

Не забываем и "пороховую бочку" на Балканах , о которой, кстати, предупреждал и президент Владимир Зеленский. Сейчас здесь ближе всего к стадии горячей войны борьба между Сербией (за которой пристально следит Россия) и частично признанным Косово. Также обостряется ситуация и в нестабильной Боснии и Герцоговине, из состава которой хочет выйти так называемая "Республика Сербская".

, о которой, кстати, предупреждал и президент Владимир Зеленский. Сейчас здесь ближе всего к стадии горячей войны борьба между Сербией (за которой пристально следит Россия) и частично признанным Косово. Также обостряется Эскалация противостояния между КНДР и Южной Кореей растет. Испытания ядерного оружия и ракет, агрессивные заявления Ким Чен Ына звучат недвусмысленно. Несмотря на то, что многие эксперты называют войну маловероятной, Пхеньян вполне может устраивать провокации, результат которых будет непредсказуем.

Справочно! Интенсивность конфликтов растет из года в год, причем в последнем исследовании количество погибших выросло на 14%, а количество насильственных событий – на 28%.



Авторы исследования описывают мир, в котором "доминируют все больше неразрешимые конфликты и вооруженное насилие на фоне увеличения количества участников, сложных и перекрестных мотивов, глобальных влияний и ускорения изменения климата".

На это есть несколько правдоподобных причин:

Во-первых, глобальные нормы размываются . Когда Россия, постоянный член Совета Безопасности ООН, нагло нарушила Устав ООН, вторгнувшись в Украину, убивая мирных жителей и похищая детей, это показало, насколько ослабели мировые табу и правила.

. Когда Россия, постоянный член Совета Безопасности ООН, нагло нарушила Устав ООН, вторгнувшись в Украину, убивая мирных жителей и похищая детей, это показало, насколько ослабели мировые табу и правила. Когда Китай, еще один постоянный член ООН, назвал Путина "дорогим другом", несмотря на обвинения в военных преступлениях, это подтвердило, что для некоторых мировых государств "сила преобладает над правом", а не наоборот. Это ободряет мелких авторитарных лидеров и диктаторов. Очевидно, что не стоит недооценивать нынешнюю неформальную "ось зла" – Россия, Иран, КНДР и косвенно Китай.

Однако безнаказанность – это еще не вся история. Другие факторы приводят к тому, что конфликты "становятся" более глобальными, а самое главное – более длительными.

Изменение климата усиливает хаос

Исследователи в своих отчетах за 2023 год также отмечают: "Климатический кризис ускоряется, продолжает действовать как усилитель причин конфликтов, а также институциональной слабости в нестабильных странах".

Он не является непосредственной причиной конфликта, но когда пастбища высыхают, пастухи перегоняют свой голодный скот дальше, часто посягая на земли, на которые претендуют конкурирующие этнические группы. Это касается, в частности, стран так называемого "Глобального Юга".

Интересный факт! Обзор 55 исследований, проведенный Маршалом Берком из Стэнфордского университета и другими исследователями, показал, что повышение местной температуры на одно стандартное отклонение повышает вероятность межгруппового конфликта на 11% по сравнению с тем, что было бы при более нормальной температуре.

Изменение климата разжигает борьбу за воду и землю. Распространяется религиозный экстремизм. Организованная преступность делает более нестабильные страны мира еще более нестабильными. А конфликты становятся все сложнее для понимания, а тем более для разрешения.



Изменение климата в 2023 году / инфографика Сlimatecentral.org в самый жаркий месяц на Земле

Парамилитарные преступные группы и авторитарные диктаторы становятся более агрессивными, а демократии объединяются

Международный комитет Красного Креста насчитывает 459 вооруженных групп, деятельность которых вызывает "гуманитарную обеспокоенность", а под их полным или частичным контролем находятся 195 миллионов человек. Большинство этих групп оказывают достаточное влияние на местном или региональном уровне, чтобы взимать налоги и оказывать определенные государственные услуги. Власть признанных национальных правительств не распространяется на значительные территории мирового суходола.

Усиливающаяся политика авторитарных государств, в частности, Китая, России, Ирана, даже Турции и стран Персидского залива, "является одной из главных причин упадка традиционных процессов урегулирования конфликтов и установления мира", считают исследователи. Эти государства часто поддерживают авторитарные режимы, друг друга и пренебрегают фундаментальными принципами международного гуманитарного права.

Ситуация усугубляется тем, что "разрыв между Россией и западными государствами стал непреодолимым, а взаимопомощь союзников стала стратегическим императивом". Другими словами, демократии чувствуют себя все более обязанными искать друзей везде, где они могут найти их.

Между тем, во многих странах Южной и Центральной Америки преступные милитаризованные группы приобретают все большую власть над государством. Так называемая война с наркотиками, ведущаяся правительствами многих стран на протяжении десятилетий, мало влияет как на производство, так и на цепочки снабжения.

Во многих регионах, как отмечают исследователи, эта борьба лишь спровоцировала парамилитарные группы вооружаться все более смертоносным оружием, в основном ввозимым контрабандой из США.



Боевые действия и противостояние армии против наркокартелей в Мексике / фото AP México

На значительной территории огромной Мексики главенство права фактически вообще отсутствует.

В Евразии многие конфликты обусловлены территориальными спорами, тянущимися со времен распада Советского Союза, и, прежде всего, отказом Москвы признать последствия – право свободных государств на суверенитет и независимость.

Территория Украины, где ведутся боевые действия, что неудивительно, все еще остается самым опасным местом на планете.

В то же время российско-украинская война изменяет региональную и глобальную безопасность и экономический порядок,

– отмечают исследователи.

В Сирии российская интервенция с 2015 года обеспечила выживание кровавого тирана Башара Асада, перелезшего через горы трупов, чтобы получить признание многих арабских государств. Между тем, Ирак все еще разрывают противоречия между суннитами и шиитами.

Исследование МИСИ было проведено до кровавых событий в Израиле два месяца назад и случившегося после них, но оно фиксирует рост напряжения, вызванный экстремистами, включая вооруженное движение поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

Эти новые циклы насилия в Израиле и на оккупированных территориях побуждают к спекуляциям о новой Интифаде.

Тем временем Сирию, Мьянму, Мексику, Ирак и даже кое-где Бразилию также разрывают вооруженные местные конфликты. В Нигерии, например, от насилия, преимущественно от рук джихадистов, погибли более 10 000 человек, а в Сомали – более 9 000.



Количество беженцев, перемещенных войной, ошеломляет: более шести миллионов в Сирии, пять миллионов в Афганистане, миллион в Мьянме.

"Эпоха безнаказанности" усиливает слабость ООН

Что касается сил для сдерживания или подавления насилия в мире, то более 70 000 военнослужащих носят голубые береты Организации Объединенных Наций в зонах конфликтов, преимущественно в Африке и на Ближнем Востоке, в частности, в Южном Судане и Центральноафриканской Республике. В течение десятилетий они были развернуты на Кипре и в Южном Ливане.

В 2014 – 2017 годах общая численность сил ООН достигла своего пика в 100 000 человек. К примеру, в Мали джихадисты убили 300 сотрудников ООН за десять лет.

В то же время, бывший генеральный секретарь Пан Ги Мун в 2014 году справедливо отметил, что миротворцы размещены "там, где нет мира, который нужно поддерживать".

На фоне нового острого геополитического противостояния между великими государствами влияние ООН уменьшилось.

В Совете Безопасности ООН Китай, Россия и США неоднократно накладывают вето на декларируемые цели друг друга или по крайней мере заставляют друг друга отказаться от какой-либо перспективы получить мандат в той или иной ситуации.

Заложницей такой ситуации является и Украина. Наше государство справедливо настаивает на реформировании организации и исключении страны-агрессора из списка постоянных членов СБ ООН.

Авторитарные государства категорически исключают доктрину о том, что ООН вправе вмешиваться в государства, где нарушаются права человека. Вспомним, как российские наемники из ЧВК "Вагнер" участвовали в массовых убийствах гражданского населения в Мали, а затем Москва и Пекин добились ускорения вывода войск ООН до конца года.

Очевидно, что до тех пор, пока напряжение между сверхдержавами не станет менее доминирующим в геополитике, что маловероятно, способность ООН эффективно вмешиваться в конфликты будет продолжать снижаться.

Глобальным усилиям по содействию миру мешает тот факт, что два члена ООН, обладающих правом вето, являются серийными нарушителями прав человека (Россия и Китай), которые возражают против вмешательства во внутренние дела режимов, замаранных кровью.

В последнее десятилетие Россия использовала свое право вето в ООН более 20 раз, блокируя различные резолюции, которые, к примеру, осуждали режим Асада в Сирии, расследовали военные преступления на Балканах и, конечно же, защищали суверенитет Украины.

Китай принял девять. США – три, в основном для защиты Израиля; Франция и Великобритания – ни одного. В 2001 – 2010 годах, когда имперские амбиции Путина были более ограничены, а Си Цзиньпин еще не был у власти, Россия наложила лишь четыре вето; Китай – два.

В прошлом году Генеральная ассамблея ООН приняла предложение Франции приостановить действие вето, когда происходят массовые зверства, но она не прошла мимо кровавой руки Путина, наложившего вето.

Мир вступает в то, что современные исследователи называют "эпохой безнаказанности".

Забудьте об утверждении, что будущие войны будут короткими

Отчасти из-за этого вооруженная борьба становится все дольше. Искандер Рехман, сотрудник Центра Генри Киссинджера при Университете Джона Хопкинса, недавно опубликовал книгу, в которой утверждает, что "США и их союзники должны прекратить разрабатывать политику и стратегию, исходя из предположения, что предстоящие войны будут короткими".

Китайские и американские преимущества удивительно похожи – обе стороны предпочитают наносить удары первыми и контролировать инициативу,

– подчеркивает исследователь.

Он считает, что это не будет жизнеспособным процессом в будущем, а огромный экономический вес Китая и США приведет к тому, что конфликт между ними затянется на многие месяцы, возможно, годы и даже десятилетия.

Средняя продолжительность конфликтов в мире растет / инфографика The Economist

Эта модель для Запада требует создания стратегических запасов вооружений и боеприпасов в масштабах, которые даже не представляют стратеги в Белом доме.

Опыт Украины убедительно доказывает, что Рехман, исследование которого было поддержано чрезвычайно влиятельным Управлением сетевых оценок Пентагона, прав. Нынешние стратеги США, похоже, путают планирование победы в одном сражении или ограниченной кампании с требованиями затяжного конфликта.

Автор цитирует французскую историю Столетней войны 14 века между Англией и Францией, которая, по его мнению, предлагает шаблон для конфликта между сверхдержавами 21 века.

Временные перемирия, или даже мирные договоры между враждующими монархиями, лишь "давали возможность протагонистам перевести дух" и перевооружиться для следующего раунда войны.

В книге Рехмана под интересным названием "Планирование затягивания" утверждается, что если Запад, а это главным образом США, хочет сдержать войну, "ему предстоит невероятные усилия по созданию и закупкам оружия, одновременно поощряя к этому еще более атрофированных в промышленном отношении союзников в Европе и Азии».

К слову, Макс Гастингс убежден, что Рехман прав, но скептически относится к тому, что внутренняя политика США, безусловно, способствующая дисфункции и угрожающая параличом в Вашингтоне, ослабит способность Америки эффективно действовать. Ведь США до сих пор являются лидером Запада, и это роль, которую Белый дом так впечатляюще выполняет уже 70 лет.

К сожалению, пока не существует положительных новостей для следующего 2024 года, если говорить о тлеющих или горячих конфликтах в мире. Будет ли этот год сложнее и будет пылать ярче? Похоже, что однозначно да. И, возвращаясь к фразе, с которой мы начинали, "война (не) закончится к Рождеству" (нынешнему или следующему) – она остается актуальной и для будущих месяцев, а то и лет.