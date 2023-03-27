Историк и публицист Василий Расевич на платформе IQ поделился своими мыслями о важности солидарности Америки и Европы для борьбы с Россией.

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История не повторяется

Автор подчеркивает, что могут повторяться механизмы, схемы и ситуативные союзы. Для европейской истории, в частности, характерным признаком является, учитывая географическое расположение, историческую традицию и формы правления, формирование больших антагонистических блоков. Что особенно проявилось во время Первой и Второй мировых войн.

Обратите внимание! Если во время Первой мировой войны страны Антанты противостояли Четверному союзу, центром которого была Германия, то во время Второй мировой – страны Антигитлеровской коалиции боролись со странами Оси: Берлин – Рим – Токио.



Но общим для обеих войн оказалось то, что их результаты больше всего зависели от позиции бывших европейских колоний – США.

Если бы не принципиальное вмешательство союза англо-саксонских стран, "война в Европе" могла обернуться катастрофой для целого континента. То есть, если бы не открытие бывшими заморскими колониями вместе с Великобританией так называемого Второго фронта в июне 1944 года в Нормандии, то старая метрополия (Европа) убила бы и обескровила сама себя. Только благодаря вмешательству США в "европейскую войну" стало возможным завершение ее поражением нацистской Германии в мае 1945 года. А несколькими месяцами позже и Второй мировой войны,

– объясняет автор.

После завершения Второй мировой войны, под руководством США, была сформирована новая конструкция международной безопасности. Сформировалась биполярная система, граница которой прошла через европейский континент, разделив его на коммунистический блок и свободные страны западной демократии.

При этом эти свободные страны долгое время оставались под наблюдением бдительного американского ока. Американцы не только оставили в Европе свои мощные военные базы, но и подставили плечо в виде "Плана Маршалла", который помог европейской экономике достаточно быстро отстроиться.

А дальше были НАТО, ЕС и антиамериканские настроения.

Если НАТО стало общим защитным зонтом для Европы, то появление Евросоюза дало старт для возобновления своего рода конкуренции между Европой и США. При этом, во многих европейских странах не только сохранились, но и развились антиамериканские настроения.

Автор справедливо отмечает, что "объединенная Европа заняла хитрую и очень выгодную позицию. Ссылаясь на стигмы своего милитарного прошлого, она позволяла себе особо не тратиться на создание собственного военно-промышленного потенциала, переложив всю ответственность на Соединенные Штаты".

В связи с развалом Советского Союза и целого коммунистического блока, ростом экономического потенциала Европейского Союза, американцы начали сигнализировать европейцам, что больше не собираются в ущерб себе обеспечивать безопасность на Европейском континенте.

Наибольшего напряжения ситуация достигла тогда, когда обозначилась новейшая "ось зла": Москва – Тегеран – Пекин.

Противодействовать этой "оси" можно было только солидарными действиями. А не так, как это сложилось на момент вторжения России в Украину в 2014 году. Когда Америка начала вводить экономические санкции против России, а страны ЕС продолжали наживаться на торговле с россиянами.

Ослепленные сверхприбылями от торговли с Россией, особенно ценой на газ и нефть, европейцы не хотели замечать, что Путин давно превратил энергоносители в оружие. Канцлер Германии Ангела Меркель до последнего считала строительство газопровода "Северный поток-2" сугубо экономическим делом. А Берлин, вместо того чтобы спрыгнуть с газовой "иглы", не прекращал сопротивляться американскому давлению.

Правда, это давление пришлось в основном на время президентства эксцентричного Дональда Трампа. Наблюдая за ним, часто возникало впечатление, что американцев утомил скучный и безрезультатный дипломатический протокол и они избрали себе самовлюбленного слона, который своими заявлениями открыто крушил европейский словесный "фарфор".



Требования Трампа увеличить расходы на оборону, не торговать со своим потенциальным врагом, как и угрозы, что Америка оставит на произвол судьбы Европу и сосредоточится на своих проблемах, не были услышаны. Следует сделать поправку, что Трамп нагло заставлял европейцев покупать газ у Америки и демонстрировал со своей стороны чуть ли не любовь к Путину. Такое поведение только усиливало антиамериканские настроения в Европе, а в самой Америке изоляционистские убеждения. Особенно среди избирателей Трампа. Ситуация угрожала новой большой войной в Европе при полной апатии Америки. Мол, мы вас предупреждали, а вы нас не слушали. Теперь сами разбирайтесь.

Казалось бы самое время второй раз "проучить" напыщенную Европу. Но здесь возникает много "но". "Ось зла", где по умолчанию центральное место занимает автократический, коммунистический Китай, могла успеть занять ключевые позиции в мире. И, в частности, через Россию в Европе. Трамп, видевший зло и угрозу в Китае не из-за его авторитарного строя, был, кажется, готов на своего рода "бартер". Где разменным товаром с Россией и Китаем должны стать целые государства и права и свободы людей.

К счастью для Европы и мира, период самоизоляции Америки долго не продолжался и закончился победой на президентских выборах Джо Байдена. Несмотря на то, что Дональд Трамп успел существенно подпортить отношения с Европой, а Джо Байден вынужден был их исправлять, он не отказался от принципиальных вопросов своего предшественника к Европе. А когда Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, то и у ЕС не осталось особых контраргументов.

Роль Украины

Чтобы не показалось, что все в нашем мире решают только гиганты, надо отметить невероятно важную борьбу Украины, которая спасая себя, спасла Европу. Хотя этот факт произвел невероятное впечатление на европейцев, вызвал огромное проявление солидарности среди граждан, многие из государственных и политических элит стран ЕС не хотели терять сверхдоходы от торговли с Россией и питали надежду, что либо Украина падет, либо Россия откатит все обратно на предыдущие позиции. Они пробовали договариваться с Путиным, даже саботировали решение о совместных с европейцами санкциях.

Учитывая такие "уловки", Америка потребовала солидарной политики в отношении агрессора. На этот раз, угрожая санкциями даже в отношении европейских фирм и банков. Однако в среде Республиканской партии появились желающие "поживиться" накануне парламентских выборов критикой демократа Байдена. Эта критика касалась не только гигантских расходов на вооруженную помощь Украине, но и "разбазаривания" американских средств на "европейскую войну". Мол, почему американцы должны оплачивать оборону Европы от России, если этого не делают сами страны ЕС. Даже хуже, продолжают торговать и торговаться с Путиным.

Следует отметить, что такая критика получила свои положительные последствия. Теперь не только Польша, Словакия и страны Балтии заговорили о том, что поражение Украины будет автоматически означать превращение этой войны в большую европейскую войну. Причем, что самой Европе не очень есть чем и кем защищаться.

Именно в этот момент в европейской политике наступил переломный момент. Буквально все страны ЕС (за исключением Венгрии) выступили за предоставление Украине вооружений в неограниченном количестве. Бундесканцлер Олаф Шольц совершил ряд вояжей по миру, среди которых были Индия и Китай, чтобы предостеречь эти страны от того, чтобы они не разбивали санкции и не думали тайно поставлять России оружие. Что это будет грозить огромными потерями европейской экономике.

Почти вся объединенная Европа, опять же, за исключением Будапешта, принялась собирать тяжелое и высокоточное оружие для Украины. ЕС наконец-то понял, что идет кровавая война в Европе. И от ее результата зависит, не распространится ли она на весь благополучный и сытый континент. Кажется, Европа пришла в себя. И уже не нужно американских тумаков, чтобы ЕС собрался и буквально через несколько дней нашел 2 миллиарда евро на снаряды для украинской артиллерии. Чтобы немецкий концерн Rheinmetall приступил к строительству совместных с Украиной военных заводов. Чтобы буквально каждый европейский лидер сделал заявление, что мы будем так долго и так сильно поддерживать Украину, пока она будет в этом нуждаться.

Фактически теперь страны Европы вместе с Америкой выступили общим фронтом против российского агрессора. Еще важнее то, что такие страны, как Германия, готовы пожертвовать своими экономическими показателями, чтобы остановить вооруженную поддержку России Китаем. Только солидарные действия Америки и Европы могут обеспечить справедливую победу Украины и не допустить взрыва новой войны, которая охватит весь Европейский континент. И чтоб "второй фронт" на этот раз не понадобился.