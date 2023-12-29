Николай Олешук назвал эту атаку – самой массированной из воздуха. Всего защитники украинского неба уничтожили 114 из 158 воздушных целей.

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Валерий Залужный уточнил, что героям удалось ликвидировать:

27 "Шахедов";

87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Залужный назвал факты о массированной ракетной атаке

Начал массированную атаку враг с запуска "Шахедов". Они летели с северного и юго-восточного направления, а затем взяли курс на Запад. Всего зафиксировали 36 дронов-камикадзе.

А уже около 03:00 враг поднял в небо бомбардировщики Ту-95МС. В общей сложности говорится о 18 самолетах. На рубежи пуска они вышли около 06:00 часов и запустили не менее 90 крылатых ракет.

Также ориентировочно в 05:00 враг применил дальние бомбардировщики Ту-22М3. Они выпустили крылатые ракеты в направлении Севера, а также – центральных областей.

В то же время, оккупанты обстреляли Харьков зенитными управляемыми ракетами С-300.

Уже в 06:30 зафиксировали взлет 5 истребителей МиГ-31К. Они запустили 5 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области.

Российские оккупанты будут вынуждены ответить за каждый террористический удар по территории Украины. Спасибо Воздушным силам.