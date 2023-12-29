Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате ракетной атаки поврежден дом на улице Хоткевича.
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Что известно о жертвах и пострадавших
Максим Козицкий сообщил, что по состоянию на данный момент известно об одном погибшем в результате атаки. Мэр города Андрей Садовый впоследствии подтвердил эту информацию.
Также сначала было известно о 3 раненых во время обстрела Львова. Однако позже количество пострадавших возросло до 8 человек.
По состоянию на данный момент известно об одном погибшем в результате ракетного удара. 8 человек ранены,
– сообщил Садовый.
Максим Козицкий уточнил, что все раненые находятся в состоянии средней тяжести. В момент ракетной атаки люди находились в домах. Большинство из них получили ранения из-за осколков окон, которые выбили взрывной волной.
В настоящее время на месте работают оперативные службы.
Также Андрей Садовый рассказал, что оккупанты повредили во Львове 3 школы и детский сад.
В результате массированного обстрела есть жертвы в разных уголках Украины
- Во время обстрела 29 декабря взрывы и попадания были во многих городах Украины.
- Известно, что в результате обстрелов по гражданским зданиям погибли и ранены в Харькове, Днепре, Львове и в Одессе.
- Кроме того, есть раненые в Запорожье. Там спасатели еще ищут людей под завалами.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак назвал этот обстрел "нападением террористов". Ведь только террористы убивают гражданских. Он подчеркнул, что Украине нужно больше поддержки и сил для того, чтобы остановить этот террор.