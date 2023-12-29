Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок ракетної атаки пошкоджено будинок на вулиці Хоткевича.
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Що відомо про жертв та постраждалих
Максим Козицький повідомив, що станом на зараз відомо про 1 загиблого внаслідок атаки. Мер міста Андрій Садовий згодом підтвердив цю інформацію.
Також спершу було відомо про 3 поранених під час обстрілу Львова. Однак пізніше кількість постраждалих зросла до 8.
Станом на зараз відомо про одного загиблого в наслідок ракетного удару. 8 людей поранено,
– повідомив Садовий.
Максим Козицький уточнив, що усі поранені перебувають у стані середньої важкості. На момент ракетної атаки люди перебували у домівках. Більшість з них зазнали поранень через осколки вікон, які вибило вибуховою хвилею.
Наразі на місці працюють оперативні служби.
Також Андрій Садовий розповів, що окупанти пошкодили у Львові 3 школи та дитячий садок.
Внаслідок масованого обстрілу є жертви у різних куточках України
- Під час обстрілу 29 грудня вибухи та влучання були у багатьох містах України.
- Наразі відомо, що внаслідок обстрілу по цивільних будівлях є загиблі та поранені у Харкові, Дніпрі, Львові та в Одесі.
- Крім цього, є поранені у Запоріжжі.Там рятувальники ще шукають людей під завалами.
- Глава Офісі Президента Андрій Єрмак назвав цей обстріл "атакою терористів". Адже лише терористи вбивають цивільних. Він наголосив, що Україні потрібно більше підтримки і сили для того, щоб зупинити цей терор.