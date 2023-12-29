Власне, у ніч на 29 грудня окупанти розпочали обстріл, станом на 08:30 атака не припиняється. Зокрема, вибухи чули у Києві, Львові, Харкові, Одесі та інших містах нашої держави.

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Як у Зеленського прокоментували масовану атаку

Голова Офісу Президент Андрій Єрмак зазначив, що під прицілом у ворога насамперед цивільні. Він наголосив на тому, що наша держава потребує більше підтримки від партнерів, аби себе захистити.

Масована атака терористів, знову по наших містах летять ракети, атака по цивільних. Україні потрібна підтримка. Ми будемо ще міцнішими, робимо все, щоб зміцнювати наш повітряний щит. Але світ має бачити, що нам потрібно більше підтримки і сили для того, щоб зупинити цей терор.

У іншому повідомленні, яке було опубліковане згодом, Єрмак констатував, що уже відомо про загиблих внаслідок цього ракетного обстрілу.

Зверніть увагу! Власне, відомо про жертв і потерпілих в Дніпрі. Загарбники влучили в цьому місті в торговий центр. На місце події виїхали медики та рятувальники.

Водночас повідомлення опублікувала радниця голови ОП з питань комунікацій. Дарія Зарівна заявила, що російська армія б'є по цивільній інфраструктурі з балістичних та крилатих ракет, і це не має стати нормою.

"Б'ють по ТЦ, по цивільних об'єктах крилатими та балістичними ракетами, "Шахедами". Атаки росіян відбуваються щодня. Ми не маємо і не можемо дозволити, щоб це стало нормою – Захід має розуміти, що це питання безпеки й перемоги у битві за світовий порядок проти автократій", – написала представниця ОП.

За словами Зарівни, Путін думає скористатися політичною боротьбою і розбалансувати західну коаліцію. Світова демократія повинна цьому протистояти та не піддаватися на провокації Кремля.

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Крім того, варто згадати, що радник голови ОП Михайло Подоляк розповідав про плани на 2024, серед яких є, зокрема, ціль "притиснути Путіна". Як він зазначив, зараз усі посилено працюють, аби Сили оборони отримали не просто більше зброї, а вона була технологічнішою.

"Україна має взяти за шкірку таких людей як Путін. Щоб воно верещало на весь світ, коли його триматимуть і витягнуть на "сонце демократії". Тому будемо з вами продовжувати у 2024-му році робити те, що робили у 2023-му. Вірити, проводити переговори", – акцентував Подоляк.