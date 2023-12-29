В Укрзалізниці продовжують працювати в умовах таких атак і робити все, щоб для українців це чинило мінімальний вплив. Про це в ефірі телемарафону розповів керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський, повідомляє 24 Канал.
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Чи є зміна розкладу потягів
Керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці запевнив, що станом на зараз немає інформації про певні перебої з рухом поїздів.
Всі потяги відправляються та прибувають за графіком,
– зазначив Перцовський.
Він також зазначив, що на вокзалах завжди діє режим максимально повного переходу усіх пасажирів до укриття. Там вони очікують на прибуття потягу, звідти підіймаються на платформи, а потім сідають в поїзди та їдуть. У такий спосіб відбувається і висадка.
Основні приміщення вокзалів під час тривоги є зачиненими. У разі запізнення на потяг, якщо ви перебували в укритті та не змогли дістатися свого потягу, то уже придбаний квиток можна використати під час наступного рейсу.
Ми робимо все можливе, щоб розмістити. Можливо, не в надкомфортних умовах, але довезти,
– наголосили в Укрзалізниці.
Перцовський також звернув увагу на те, що у період свят це надзвичайно важливо, тому такі правила зараз діють для того, щоб українці мінімально відчували вплив атак.
Росія здійснила масовану атаку по Україні: останні новини
- У ніч проти 29 грудня росіяни вкотре атакували Україну ударними безпілотниками. "Шахеди" запустили з північного та південного напрямків. Станом на 3 ранку повітряна тривога охопила Львівську, Волинську, Рівненську, Тернопільську, Чернівецьку та Хмельницьку області. Попередньо повідомляли про вибухи, які чули на Хмельниччині.
- Згодом у Львові та Львівській області чули вибухи. Пізніше в Обласній військовій адміністрації підтвердили, що ППО спрацювала у Яворівському районі. Під атаку також потрапив Львів. Загалом ворог запустив понад 10 ударних безпілотників типу "Шахед". Унаслідок атаки сталось загоряння на об'єкті критичної інфраструктури.
- Водночас окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову. У місті пролунали потужні вибухи. Попередньо Харків обстрілювали двома видами ракет – С-300 та Х-22. Пізніше мер міста Ігор Терехов повідомив про 4 нових влучання. Однак згодом у місті пролунали нові ракетні удари.
- Внаслідок обстрілу Конотопа постраждала багатоповерхівка, було травмовано три людини, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто. Сталося загорання автомобіля.