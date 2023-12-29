В Укрзализныце продолжают работать в условиях таких атак и делать все, чтобы для украинцев это оказывало минимальное влияние. Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский, сообщает 24 Канал.

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Есть ли изменение расписания поездов

Руководитель пассажирского направления Укрзализныци заверил, что на данный момент нет информации об определенных перебоях с движением поездов.

Все поезда отправляются и прибывают по графику,

– отметил Перцовский.

Он также отметил, что на вокзалах всегда действует режим максимально полного перехода всех пассажиров в укрытие. Там они ожидают прибытия поезда, оттуда поднимаются на платформы, а затем садятся в поезда и уезжают. Таким образом происходит и высадка.

Основные помещения вокзалов во время тревоги закрыты. В случае опоздания на поезд, если вы находились в укрытии и не смогли добраться до поезда, то уже приобретенный билет можно использовать во время следующего рейса.

Мы делаем все возможное, чтобы разместить. Возможно, не в сверхкомфортных условиях, но довезти,

– отметили в Укрзализныце.

Перцовский также обратил внимание на то, что в период праздников это очень важно, поэтому такие правила сейчас действуют для того, чтобы украинцы минимально ощущали влияние атак.

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