В ночь на пятницу, 29 декабря, захватчики выпускали дроны и ракеты по Украине. В результате обстрела Конотопа пострадала многоэтажка, были травмированы три человека.

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Атака на Конотоп

В Сумской областной военной администрации подчеркивают: россияне совершили очередное военное преступление против мирного населения нашего государства. Помимо частичного разрушения дома, пострадавших, известно также о других повреждениях.

Враг нанес предварительно ракетный удар по Конотопу. В результате обстрела травмированы три человека, поврежден многоквартирный дом, станция технического обслуживания авто. Произошло возгорание автомобиля,

– говорится в сообщении.

Власти призывают не игнорировать воздушные тревоги, беречь свои жизни. На месте происшествия работают все необходимые службы. Информация по состоянию на 06:45, 29 декабря уточняется.

Обратите внимание! Воздушная тревога в Сумской области прозвучала около 22:10, 28 декабря. В Воздушных силах сообщили, что через регион пролетели беспилотники в направлении Черниговской области. Отбой раздался в 00:29, но уже в 03:56 сирены гудели в регионе во второй раз, а в 06:32 – в третий раз.

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