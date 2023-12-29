В ночь на пятницу, 29 декабря, в разных городах нашего государства было неспокойно. В Одессе вспыхнул пожар в многоквартирном доме во время обстрела, однако пламя удалось оперативно обуздать.

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Обстрел Одессы: пострадала многоэтажка

Известно, что враг бил по городу дронами-камикадзе типа "Шахед". Вместе с тем, мэр города Геннадий Труханов уверяет, что власти планируют помогать людям в восстановлении жилья, для этого вскоре начнут сбор всех соответствующих документов.

Будем помогать всем, кто пострадал. Будем оформлять все документы, принимать формы, чтобы люди могли сделать ремонты,

– сказал мэр.

Собственно, утром 29 декабря начнет работу оперативный штаб, куда могут обращаться жители поврежденного дома по поводу получения помощи за жилье, которое полностью или частично разрушили российские оккупанты.

Последствия удара по Одессе – пострадал жилой дом: смотрите видео

Обратите внимание! Воздушная тревога в Одессе и области прозвучала в 22:41, 28 декабря. В Воздушных силах впоследствии сообщили о движении беспилотников в направлении региона из Черного моря. Взрывы раздались около 22:30, а отбой – в 01:51, 29 декабря.

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