Пройдя немало километров пути, определенная часть дронов оказалась в небе над западными областями. Староконстантинов в Хмельницкой области был под ударом – в области слышали взрывы.

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Атака "Шахедов" на Запад Украины: что происходило

Угроза от российских дронов-камикадзе для западных украинских областей возникла сразу в начале суток 29 декабря. Воздушные силы подробно информировали украинцев о передвижении опасных объектов по нашему небу.

К 3 утра воздушная тревога охватила Львовскую, Волынскую, Ровенскую, Тернопольскую, Черновицкую и Хмельницкую области. Сіспільне сообщало о взрывах, которые слышали в Хмельницкой области.

Мониторинговые каналы же писали, что этой ночью враг применил достаточно большое количество дронов, поэтому, несмотря сбития, угроза длится уже много часов. Противовоздушная оборона прилагает все усилия, чтобы ее минимизировать.

Обратим внимание, что удар этой ночью пострадала и Одесская область. Известно, что во время атаки "Шахедов" около полуночи произошло попадание обломков в многоэтажку в Одессе, в результате чего вспыхнул пожар.

Подробнее об атаке России "Шахедами" на Украину вечером 28 – ночью 29 декабря читайте по этой ссылке.

Также важно: Воздушные силы написали в телеграме, что зафиксирован вылет 9 бортов Ту-95МС из Мурманской области России. О пусках крылатых ракет, если таковые произойдут, ВС сообщат дополнительно.