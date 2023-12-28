Какая ситуация на поле боя, в дипломатии, какие страны нам оказывают помощь – читайте в тексте 24 Канала.
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Оккупанты запустили "Шахеды"
Оккупанты запустили "Шахеды" по Украине. В частности, наши военные объявили об опасности Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей. Вражеские дроны-камикадзе двигались в сторону Кривого Рога, Запорожья.
Впоследствии Воздушные силы ВСУ снова объявили тревогу в Днепропетровской, а также Кировоградской и Черкасской областях.
Почему военные продолжают покупать вещи за свой счет
Министр финансов Сергей Марченко отметил, что не понимает, откуда у военных проблемы с обеспечением. Ведь на оборонный и сектор безопасности ежедневно выделяют по 5 миллиардов гривен. По его словам, на военных складах должно быть достаточно как снаряжения, так и оружия.
Взрывы в Севастополе
Во временно оккупированном городе Севастополь в Крыму прогремели ориентировочно 4 взрыва. Российские оккупанты традиционно написали, что работает ПВО и сбивает воздушные цели. Так называемый "губернатор" Севастополя Развожаев поспешил заверить, что, мол, так называемая ПВО сбила один беспилотник над морем.
Однако корреспондент "Крым. Реалии" заявил, что звуки доносились со стороны входа в главную бухту.