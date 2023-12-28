04:20, 28 декабря

Оккупанты запустили "Шахеды" по Украине. В частности, наши военные объявили об опасности Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей. Вражеские дроны-камикадзе двигались в сторону Кривого Рога, Запорожья.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ снова объявили тревогу в Днепропетровской, а также Кировоградской и Черкасской областях.