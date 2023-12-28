04:20, 28 грудня

Окупанти запустили "Шахеди" по Україні. Зокрема, наші військові оголосили про небезпеку для Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Ворожі дрони-камікадзе рухались у бік Кривого Рогу, Запоріжжя.

Згодом Повітряні сили ЗСУ знову оголосили тривогу, у Дніпропетровській, а також Кіровоградській та Черкаській областях.