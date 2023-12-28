Окупантам помстилися за вбивство трьох наших полонених під Роботиним. 27 грудня стало відомо про страту українських військових, яка відбулася ще 16 грудня. Принаймні цю дату вказали в прокуратурі.
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Українські воїни виклали відео ліквідації росіян
Відео з помстою за розстріляних бійців. П*дори не прожили навіть пів години після даного злочину. Воїнів евакуйовано та передано для похорону рідним,
– ідеться в підписі.
Українські воїни помстилися окупантам, які розстріляли полонених під Роботино: дивіться відео
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Що відомо про страту українських полонених біля Роботино на Запоріжжі
- В Офісі генпрокурора повідомили, що українських воїнів убили за годину після того, як вони потрапили в полон. Росія вкотре порушила Женевську конвенцію щодо поводження з військовополоненими. Через це ОГП відкрив кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Санкція статті – від 10 до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.
- До злочину, можливо, причетна 76 десантна дивізія Росії, так звані псковські десантники. Вони вже відзначилися багатьма воєнними злочинами в Україні.
- 28 грудня стало відомо, що розстріляні полонені були із 82-ї бригади Десантно-штурмових військ. Про це повідомили в самих ДШВ. Також там уточнили, що військові "вибули зі строю внаслідок потрапляння у полон (hors de combat) після отримання поранень та контузій різних ступеней тяжкості". Їхні тіла були евакуйовані з поля бою.
- Омбудсмен Дмитро Лубінець різко звернувся до міжнародної спільноти після цієї трагедії. Він наголосив: росіяни часто розстрілюють українських полонених. "Такі страти – це не поодинокий випадок, який сколихнув не лише все українське суспільство, а й міжнародну спільноту. Просто "бути стурбованими" в таких випадках – замало і безрезультатно! Світ має всіляко сприяти тому, аби воєнні злочинці на всіх рівнях понесли відповідальність", – висловився він.