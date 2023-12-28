Окупантам помстилися за вбивство трьох наших полонених під Роботиним. 27 грудня стало відомо про страту українських військових, яка відбулася ще 16 грудня. Принаймні цю дату вказали в прокуратурі.

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Українські воїни виклали відео ліквідації росіян

Відео з помстою за розстріляних бійців. П*дори не прожили навіть пів години після даного злочину. Воїнів евакуйовано та передано для похорону рідним,

– ідеться в підписі.

Українські воїни помстилися окупантам, які розстріляли полонених під Роботино: дивіться відео

Обережно! Кадри можуть шокувати! Відео 18+!

Що відомо про страту українських полонених біля Роботино на Запоріжжі