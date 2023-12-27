За словами Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, просто "бути стурбованими" в таких випадках – замало і безрезультатно. Посадовець емоційно звернувся до міжнародної спільноти.

Дивіться також Залишилось 2 діток: відоме ім'я правоохоронця, що загинув після обстрілу вокзалу в Херсоні

Що заявив Лубінець

Такі страти – це не поодинокий випадок, який сколихнув не лише все українське суспільство, а й міжнародну спільноту. Просто "бути стурбованими" в таких випадках – замало і безрезультатно! Світ має всіляко сприяти тому, аби воєнні злочинці на всіх рівнях понесли відповідальність,
– заявив Лубінець.

Він пояснив, що кадри з мережі чітко показують, що російські окупанти ціляться та потрапляють кулями в трьох українських захисників. Окрім того, після розстрілу вороги цинічно підходять до тіл українських Героїв, очевидно, намагаючись зрозуміти, чи вони живі, чи ні.

Окупанти вбили наших полонених
Росіяни розстріляли трьох українських полонених / Скриншот з відео

Дмитро Лубінець зазначив, що ворог цинічний, жорстокий та безжальний: "Він не дотримується жодних норм міжнародного гуманітарного права. Женевські конвенції для нього – папірці, які нічого не значать".

Що відомо про трагедію

  • У мережі 27 грудня з'явилось відео, на якому видно, як російські окупанти вбивають трьох наших військових. Офіс генпрокурора повідомив, що трагедія трапилась під Роботиним Запорізької області.
  • За даними прокурорів, вороги взяли трьох українських військових у полон у грудні 2023 року під час бойового зіткнення із Силами оборони України поблизу Роботиного Запорізької області. Через годину після потрапляння в полон окупанти їх розстріляли.
  • Таким звірством Росія вкотре порушила статтю 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Прокуратура відкрила справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.