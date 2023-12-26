Сам правоохоронець був родом із Кіровоградської області. У нього залишилося двоє маленьких діток.

До теми Удар по залізничному вокзалу у Херсоні: у мережі з'явилися перші кадри після російської атаки

Як звали правоохоронця, що загинув на вокзалі у Херсоні після обстрілу

Очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович розповів, що під час ворожого обстрілу Херсона загинув лейтенант поліції Ігор Місюня. Чоловік зазнав смертельного поранення під час евакуації людей із залізничного вокзалу.

Хлопцеві було 29. В нього залишилась дружина та двоє діток – одного і п'яти років,

– написав Райкович.

Глава Кіровоградської області також висловив співчуття близьким і рідним правоохоронця.



Ігор Місюня загинув під час обстрілу залізничного вокзалу у Херсоні / Фото з телеграм-каналу Андрія Райковича

24 Канал також висловлює щирі співчуття дружині й дітям через загибель чоловіка під час атаки херсонського залізничного вокзалу.

Росія обстріляла херсонський залізничний вокзал