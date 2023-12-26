Відкрили вогонь по Херсону російські загарбники ввечері 26 грудня. Згодом в Офісі Генерального прокурора повідомили про відкриття кримінального провадження та проведення досудового розслідування за цим фактом.

Дивіться також Удар по залізничному вокзалі у Херсоні: у мережі з'явилися перші кадри після російської атаки

Цинічний обстріл Херсона

Як уточнили у відомстві, провадження було відкрито саме за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством.

Власне, забрала життя російська армія у представника правоохоронних органів, що під час обстрілу проводив евакуацію людей.

За даними слідства, 26 грудня близько 18:10 військові Росії обстріляли залізничний вокзал міста Херсона. Внаслідок удару загинув співробітник поліції, ще два правоохоронці були поранені,

– йдеться у джерелі.

За даними голови Міністерства внутрішніх справ Ігоря Клименка, в той час на херсонському вокзалі перебувало близько 140 мирних жителів. Двоє з них були травмовані внаслідок обстрілу.

"Ворожа армія уразила й інші інфраструктурні об'єкти міста. Пошкоджені також житлові будинки", – також написали в Офісі Генерального прокурора.

Зверніть увагу! У пресслужбі ОГП, крім того, наголосили: вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії.

Більше контексту

У Зеленського уже встигли відреагувати на цю атаку. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак написав про російських загарбників: "Свідома війна з цивільними. Просто тварини".

Інформацію про загиблого правоохоронця підтверджував голова МВС України Клименко. Також він висловлював співчуття усім рідним поліцейського та акцентував на тому, що ця атака є черговим воєнним злочином росіян, за який вони мають понести відповідальність.

Водночас голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін публікував відео, на якому видно, що відбувалося на території херсонського залізничного вокзалу в перші хвилини після обстрілу. На кадрах видно пошкоджену будівлю ззовні та зсередини.

Вокзал у Херсоні після російської атаки: дивіться відео Прокудіна (є нецензурна лексика, 18+)